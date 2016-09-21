中国邮储银行以招股价区间低端定价 集资74亿美元--IFR

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月21日 - 据汤森路透旗下IFR周三报道，以分销网络计中国最大零售银行--中国邮政储蓄银行(1658.HK)香港首次公开发售（IPO）以招股价区间低端的每股4.76港元定价，集资576.27亿港元（74亿美元）。
邮储银行此前设定的招股价区间为每股4.68-5.18港元，初步拟发售121.06588亿股新H股，相当于经扩大股本15%的股份。
这是继2014年阿里巴巴(BABA.N)250亿美元IPO之后，全球最大宗上市专案。
就IPO定价，邮储银行拒绝置评。
邮储银行IPO获六名基石投资者整体同意按发售价认购67.7283亿股发售股份及15.47亿美元可购买的额外发售股份数目。
该股将于9月28日在联交所挂牌上市。（完）
(编译 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。