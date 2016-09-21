版本:
中国
中国财经 | 2016年 9月 21日 星期三 11:26 BJT

中国邮储银行以招股价区间低端定价 集资74亿美元--IFR

路透香港9月21日 - 据汤森路透旗下IFR周三报道，以分销网络计中国最大零售银行--中国邮政储蓄银行(1658.HK)香港首次公开发售（IPO）以招股价区间低端的每股4.76港元定价，集资576.27亿港元（74亿美元）。

邮储银行此前设定的招股价区间为每股4.68-5.18港元，初步拟发售121.06588亿股新H股，相当于经扩大股本15%的股份。

这是继2014年阿里巴巴(BABA.N)250亿美元IPO之后，全球最大宗上市专案。

就IPO定价，邮储银行拒绝置评。

邮储银行IPO获六名基石投资者整体同意按发售价认购67.7283亿股发售股份及15.47亿美元可购买的额外发售股份数目。

该股将于9月28日在联交所挂牌上市。（完）

(编译 雷美珍；审校 张喜良)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐