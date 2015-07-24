中国邮储银行现已完善法人治理结构 同业资产规模快速下降（更新版）

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路透北京7月23日 - 中国邮政储蓄银行副行长徐学明周四称，该行已经完善了法人治理结构，大股东邮政集团不会干涉银行日常经营，正加快推进战略投资者的引进工作；在业务结构上，该行同业资产规模快速下降，预计今年年底会降到5,000亿元以下。

他在银监会召开的银行业例行发布会上回答路透关于上市提问时表示，2012年初已经完成股份改造，当前加快推进战投的引进工作，达到引资金、机制、智力的作用，进一步健全法人治理结构和经营管理水平，上市后也可建立邮储的资本金长效补充机制。

“邮政集团公司和邮储银行是控股股东的关系，不干涉邮储银行的日常经营管理，邮储银行目前已经健全完善了法人治理结构。”徐学明指出，该行的董事会聘请了外部的独立董事，而未来还会加大外部独立董事的引入力度，并引进外部监事。

此前，有国内媒体报导，中国邮政储蓄银行正与阿里巴巴旗下蚂蚁金服、海外私募基金等就出售少数股份进行谈判。

在业务发展方面，徐学明表示，去年该行贷款余额增长4,428亿元人民币，今年各项贷款余额比年初增加3,729亿元，新增额居商业银行第五位，增速为23%；目前该行整体存贷比达到38.9%，预计三至五年内将达到或接近国有大行水平。

该行6月末不良贷款率为0.76%，较去年末上升0.12个百分点，位于同业平均水平的50%左右。

据该行网站介绍，邮储银行是中国网点规模最大、覆盖面最广、服务客户数量最多的商业银行。截至2015年6月末，邮储银行拥有营业网点超过4万个，资产总额超过6.5万亿元。

**同业资产规模快速下降**

由于信贷业务能力增强，邮储的业务结构也发生很大变化。徐学明指出，组建初期，邮储银行同业业务的规模占比较大，最高时同业资产规模达到两万亿；而今年6月底，该行同业规模7,930亿，占其资产总规模12.1%，与四大国有大行比例水平接近；预计今年年底，该行传统同业存款的规模会降到5,000亿元以下。

他并称，最近一两年来，邮储银行同业规模快速下滑，因贷款投放能力提升，以及“127号文”对同业业务的一些限制；目前看，邮储已经不是同业大行了。

在表内信贷业务利率方面，他介绍，今年6月份，该行新发放贷款平均利率为5.83%，较年末下降55个BP，较去年同期下降113个BP。

此前，中国央行调查统计司司长盛松成指出，从去年11月到今年6月，央行降息四次，累计下调金融机构一年期贷款基准利率1.15个百分点，一年期存款基准利率1个百分点；在几次降息的作用下，新发贷款利率呈持续下降趋势。

为应对降息带来的表内存贷收入利润压缩，银行纷纷采取应对手段。在邮储银行方面，徐学明称，该行计划未来五年内，在“三农”、小微企业和消费金融领域累计投放信贷五万亿元；最终把邮储银行打造成为一家线下网点数量最多、线上功能丰富、有特色的大型零售银行。

此外，他并介绍，邮储银行将作为战略投资者，参与投资由三家大型央企联合发起的产业基金，联合产业资本，发挥金融机构优势，支持交通运输基础设施建设，目前基金已储备拟投资项目规模达1,000亿元;未来，邮储银行将加大多领域的专项投资基金，力争三年投资总量达到3,000亿元。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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