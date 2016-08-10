中国邮储银行8月25日将进行上市聆讯 集资料高至100亿美元-IFR

人民币小幅收升 中国经济数据弱于预期影响有限
路透上海/北京5月15日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，但升幅明显低于中间价，中间价创出近三周新高。交易员称，“一带一路”峰会期间中间价明显往升值方向过滤；而客盘购汇实需购汇需求依旧不少，大行适度提供美元流动性，汇价反弹空间受限，料短期仍以稳定为主。
路透香港8月10日 - 汤森路透旗下IFR周三援引不愿具名的熟悉内情人士称，中国邮政储蓄银行集资规模高至100亿美元香港首次公开发行（IPO）计划，将于8月25日进行上市聆讯。
邮储银行的IPO将为近两年来全球规模最大的上市计划。
IFR报导称，邮储银行IPO料在9月底前进行。
邮储银行拒绝就其IPO计划作出评论。（完）
(编译 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透上海/北京5月15日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，但升幅明显低于中间价，中间价创出近三周新高。交易员称，“一带一路”峰会期间中间价明显往升值方向过滤；而客盘购汇实需购汇需求依旧不少，大行适度提供美元流动性，汇价反弹空间受限，料短期仍以稳定为主。
路透吉隆坡5月15日 - 马来西亚棕榈油生产商联邦土地发展局全球创投控股(Felda Global Ventures Holdings Bhd, FGVH)称，已与中国储备粮管理总公司旗下的中储粮油脂有限公司签署了一项初步协议，旨在扩大其在中国市场的棕榈油供销网络。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.8%，低于上交易日收盘的20.59%。