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中国财经 | 2016年 8月 10日 星期三 18:49 BJT

中国邮储银行8月25日将进行上市聆讯 集资料高至100亿美元-IFR

路透香港8月10日 - 汤森路透旗下IFR周三援引不愿具名的熟悉内情人士称，中国邮政储蓄银行集资规模高至100亿美元香港首次公开发行（IPO）计划，将于8月25日进行上市聆讯。

邮储银行的IPO将为近两年来全球规模最大的上市计划。

IFR报导称，邮储银行IPO料在9月底前进行。

邮储银行拒绝就其IPO计划作出评论。（完）

(编译　梁慧仪; 审校 乔艳红)

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