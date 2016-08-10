中国邮储银行8月25日将进行上市聆讯 集资料高至100亿美元-IFR

马来西亚FGVH称与中储粮油脂签署协议 扩大在华供销网络

路透吉隆坡5月15日 - 马来西亚棕榈油生产商联邦土地发展局全球创投控股(Felda Global Ventures Holdings Bhd, FGVH)称，已与中国储备粮管理总公司旗下的中储粮油脂有限公司签署了一项初步协议，旨在扩大其在中国市场的棕榈油供销网络。