上港集团拟以基石投资者参与邮储H股IPO 至多投资24亿美元

路透上海9月12日 - 中国上海国际港务（集团）股份有限公司(600018.SS)周一公告，旗下全资子公司上港集团(香港)拟投资不超过24亿美元之等额港币，以基石投资者的身份参与邮政储蓄银行H股首次公开发行(IPO)。

上港集团称，是次拟认购股份数量不少于发行后总股本4.15%，但不超过4.99%。本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。本次认购的股份自邮储银行上市日起六个月内不得出售。

在对上市公司影响方面，上港集团认为，本项投资可获得可观、稳健的财务回报；同时推动实现多元化战略发展目标，以及与邮储银行未来产融合作潜力大等。

据汤森路透旗下IFR上周五报导，中国邮政储蓄银行设定招股价区间，香港IPO拟筹高至82亿美元，本周二(13日)开始路演，20日定价。

公告显示，上港香港为上港集团全资子公司。截止今年3月末，该公司资产总额为10.47亿元人民币，负债总额为3.17亿元。今年前三个月营业收入为0.05亿元，净利润为0.02亿元。

上港集团上周五收报5.27元，最近一个月微跌0.11%。(完)

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