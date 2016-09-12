上港集团拟以基石投资者参与邮储H股IPO 至多投资24亿美元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月12日 - 中国上海国际港务（集团）股份有限公司(600018.SS)周一公告，旗下全资子公司上港集团(香港)拟投资不超过24亿美元之等额港币，以基石投资者的身份参与邮政储蓄银行H股首次公开发行(IPO)。
上港集团称，是次拟认购股份数量不少于发行后总股本4.15%，但不超过4.99%。本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。本次认购的股份自邮储银行上市日起六个月内不得出售。
在对上市公司影响方面，上港集团认为，本项投资可获得可观、稳健的财务回报；同时推动实现多元化战略发展目标，以及与邮储银行未来产融合作潜力大等。
据汤森路透旗下IFR上周五报导，中国邮政储蓄银行设定招股价区间，香港IPO拟筹高至82亿美元，本周二(13日)开始路演，20日定价。
公告显示，上港香港为上港集团全资子公司。截止今年3月末，该公司资产总额为10.47亿元人民币，负债总额为3.17亿元。今年前三个月营业收入为0.05亿元，净利润为0.02亿元。
上港集团上周五收报5.27元，最近一个月微跌0.11%。(完)
参看公告详情，可点选上海证券交易所网站 here
(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。