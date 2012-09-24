中国推迟纪念中日邦交正常化40周年招待会

路透北京9月23日电---新华社周日报导称，受钓鱼岛争端影响，中方推迟了纪念中日邦交正常化40周年招待会。

自日本政府从私人手中“购岛”以来，钓鱼岛之争在本月爆发为一场全面外交争端。

中国外交部周五表示，此前筹划的中日邦交正常化40周年纪念活动有不少因此受到影响，称很多设想都被日方的错误行径破坏了。

日本媒体曾报导称，中国很可能继续举行大规模纪念活动。

当被问及纪念活动何时举行时，新华社周日援引中国人民对外友好协会一名官员的报导称，计划或许有变。

新华社报导称：“日本政府执意采取非法‘购岛’行动，严重损害中日关系，破坏了邦交正常化40周年应有气氛。”

钓鱼岛争端上周在中国部分城市引发了持续四天的示威抗议，导致多家日本企业关闭在华门店和工厂。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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