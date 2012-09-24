中国推迟纪念中日邦交正常化40周年招待会

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京9月23日电---新华社周日报导称，受钓鱼岛争端影响，中方推迟了纪念中日邦交正常化40周年招待会。
自日本政府从私人手中“购岛”以来，钓鱼岛之争在本月爆发为一场全面外交争端。
中国外交部周五表示，此前筹划的中日邦交正常化40周年纪念活动有不少因此受到影响，称很多设想都被日方的错误行径破坏了。
日本媒体曾报导称，中国很可能继续举行大规模纪念活动。
当被问及纪念活动何时举行时，新华社周日援引中国人民对外友好协会一名官员的报导称，计划或许有变。
新华社报导称：“日本政府执意采取非法‘购岛’行动，严重损害中日关系，破坏了邦交正常化40周年应有气氛。”
钓鱼岛争端上周在中国部分城市引发了持续四天的示威抗议，导致多家日本企业关闭在华门店和工厂。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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