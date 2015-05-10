中国和白俄罗斯签订10亿美元银行贷款协议及钾肥供应备忘录

路透明斯克5月10日 - 中国周日就白俄罗斯钾钯供应签订五年备忘录，并对白俄罗斯银行业者延展总计10亿美元的贷款，此为中国国家主席习近平访问明斯克、莫斯科及阿拉木图，签署一系列协议的一部分。

习近平赞许白俄罗斯在乌克兰危机中采行的外交政策。他在协议签订后的简报上表示，该国积极调停乌克兰危机。

中国向白俄罗斯国营发展银行(Development Bank)提供为期15年、金额7亿美元，且实际利率不超过4.7%的贷款。中国并向国营Belarusbank提供贷款。

白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)表示，这些协议预示了两国之间对合作的承诺。

“我们一致认同，我们要在国家利益、国家安全和主权等问题上积极相互支持，”他在媒体会上说。

“双方在洽谈大型联合建设项目，白俄罗斯基础设施的现代化，以及建立新信贷额度来打造现代化生产。”

白俄罗斯钾肥公司在双边会谈结束后签署的钾肥供应备忘录称，同意在未来五年内发运400万吨钾肥，按当前价格计价值约为13亿美元。

“具体价格水平将进一步协商，”备忘录称。(完)

(编译 戴素萍/白云; 审校 龚芳)

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