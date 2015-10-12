中国称计划6年内实现贫困人口全部脱贫

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月12日 - 中国国务院扶贫办副主任洪天云周一称，中国希望在未来六年里让7,000万贫困人口全部脱贫，平均每月要减贫100万。
“仅剩6年时间实现全部脱贫，”洪天云说道。
新华社上月援引国家统计局的数据报导称，中国约有7,000万贫困人口，大多生活在农村，每年的收入不足2,300元。
“如果没有特殊的重大举措，要完成这个任务非常艰难。所以，从中央到地方，自上而下，压力已经全部传导下去，”洪天云表示。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。