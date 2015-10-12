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时事要闻 | 2015年 10月 12日 星期一 18:12 BJT

中国称计划6年内实现贫困人口全部脱贫

路透北京10月12日 - 中国国务院扶贫办副主任洪天云周一称，中国希望在未来六年里让7,000万贫困人口全部脱贫，平均每月要减贫100万。

“仅剩6年时间实现全部脱贫，”洪天云说道。

新华社上月援引国家统计局的数据报导称，中国约有7,000万贫困人口，大多生活在农村，每年的收入不足2,300元。

“如果没有特殊的重大举措，要完成这个任务非常艰难。所以，从中央到地方，自上而下，压力已经全部传导下去，”洪天云表示。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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