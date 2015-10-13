中国称计划六年内实现贫困人口全部脱贫

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月12日 - 中国国务院扶贫办副主任洪天云周一称，中国希望在未来六年里让7,000万贫困人口全部脱贫，平均每月要减贫100万。
“仅剩6年时间实现全部脱贫，”洪天云说道。
新华社上月援引国家统计局的数据报道称，中国约有7,000万贫困人口，大多生活在农村，每年的收入不足2,300元。
“如果没有特殊的重大举措，要完成这个任务非常艰难。所以，从中央到地方，自上而下，压力已经全部传导下去，”洪天云表示。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”