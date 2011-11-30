中国将上调贫困线至2300元

新华社周二报道，中国将以农民人均纯收入2,300元作为新的国家扶贫标准，约合每人每天约1美元。据国内研究人员和分析人士，新扶贫标准相对於现行的1,274元提高了近一倍，可能使贫困人口官方数字增加至1亿或更多，从而使中央政府对贫困家庭及地方政府提供新的补助。路透