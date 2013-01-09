国电电力完成40亿元定向增发 母公司和社保基金各认购一半

路透上海1月9日 - 中国大型电力企业--中国国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周三稍晚公告称,近日完成其定向增发工作,筹资40亿元人民币,其母公司国电集团和全国社保基金各认购一半.

公告显示,本次共发行18.35亿股,每股发行价2.18元.国电集团和社保基金均以现金出资,社保基金成为国电电力第二大股东.双方并承诺,此次认购的股票在发行结束后三年内不转让.

公告称,此次增发完成,一方面将增加公司的资本实力,减少财务费用,有利于公司盈利能力的提升;另一方面将为公司发展战略的实施提供有力的资金支持,有益于公司竞争实力和盈利能力的不断提高.

本次定向增发的保荐机构是瑞银UBSN.VX旗下的合资券商瑞银证券.

国电电力周三收报2.57元,跌0.39%.过去一个月累计上涨9.8%.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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