国电电力完成40亿元定向增发 母公司和社保基金各认购一半

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海1月9日 - 中国大型电力企业--中国国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周三稍晚公告称,近日完成其定向增发工作,筹资40亿元人民币,其母公司国电集团和全国社保基金各认购一半.
公告显示,本次共发行18.35亿股,每股发行价2.18元.国电集团和社保基金均以现金出资,社保基金成为国电电力第二大股东.双方并承诺,此次认购的股票在发行结束后三年内不转让.
公告称,此次增发完成,一方面将增加公司的资本实力,减少财务费用,有利于公司盈利能力的提升;另一方面将为公司发展战略的实施提供有力的资金支持,有益于公司竞争实力和盈利能力的不断提高.
本次定向增发的保荐机构是瑞银UBSN.VX旗下的合资券商瑞银证券.
国电电力周三收报2.57元,跌0.39%.过去一个月累计上涨9.8%.(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
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