中国电煤长协谈判艰难收官 煤价更难摆脱下行通道

图为一名矿工经过大同附近一家煤矿的堆场。 REUTERS/Reinhard Krause

作者 李文科

路透北京2月14日 -中国2014年电煤长协价格终于在2月基本敲定。作为风向标的神华集团与电企确定一季度5,500大卡动力煤价格为568.8元人民币/吨，低于煤企590元的最初价格，而更接近于电企意向。这也预示着，低迷的煤价短期估计仍难摆脱下跌通道。

中国经济下行压力下，电力企业和煤炭企业都面临需求下滑、价格低迷的挑战，双方的谈判亦尤为胶着，本该在去年末就结束的煤炭谈判最终拖延至今。

“目前的煤价是09年金融危机以来的最低水平，但今年的形势比当前更为严峻，需求前景整体比去年差一点，今年的煤炭价格重心会进一步下降，不过长协价一定程度也给市场吃了一颗定心丸。”格林大华期货能化分析师张朋程指出。

实际上，去年第四季度，神华、中煤等大型煤企开始为谈判造势，在冬储掩护下连续抬高动力煤现货报价。受此影响，煤价大幅反弹，但同时引发便宜的进口煤蜂拥而入，令动力煤价格进入2014年后急转直下，煤价至今仍在继续探底。

郑商所动力煤期货主力合约本周最低触及521.4元，继续刷新该合约自去年11月18日以来的最低价位，已自去年12月初的合约高点下挫逾13%。

张朋程提到，在内煤价格高企刺激下，进口煤1月集中到港，煤炭库存已到历史最高水平，而需求端短期内难以明显复苏，煤价仍有持续下跌的空间，动力煤期价不排除下跌至每吨500元的可能。

中国煤炭运销协会市场观察员李朝林亦强调，春节后环渤海地区煤炭“一多一少”值得关注。“一多”是指煤炭库存频创新高，库存积压严重；“一少”则是指环渤海地区港口待装的船只环比不仅没有增加，而且有所减少，处于较低水平。

煤炭供应严重过剩的局面难以扭转，目前来看，不仅是产地库存，而且还有消费地库存，比如广州港煤炭库存都在历史高位，且电煤长协价格还会刺激煤炭企业的生产热情，因此煤炭基本面还在继续恶化。

万达期货煤焦钢事业部段燕明亦认为，在煤炭港口库存消耗至正常水平，煤价下跌才能止住，反弹现在根本不可能。

张朋程强调，今年煤矿生产成本估计能下降10元/吨，动力煤现货价一旦下跌至500元，则会导致相当部分煤矿被迫停产，供给大幅下降，从而在成本支撑下出现反弹。

“煤矿的停产面积达到30-40%，则供需才有可能平衡。”他认为，现在还只有小型煤矿出现停产，而随着开工率节后上升，煤矿开工率还会进一步上升，煤价将继续承压。

数据显示，截至2月7日，秦皇岛煤炭库存增至809万吨，在近三周的时间里上涨近200万吨；而秦皇岛港锚地船舶仅为31艘。与此同时，环渤海动力煤价格指数（BSPI）周三报收于571元/吨，为连续第五周下跌，较去年末下跌近一成。

**进口煤渐成平衡价格的关键因素**

在经过数年的整合之后，中国煤炭行业集中度大大提升，大型煤炭企业已经具有相当的现货价格影响力，但这种影响力正在被数量渐增的进口煤不断抵消。

不仅如此，中国煤炭进口量，尤其是低价煤炭进口量持续上升，也正在挤压国产煤的市场空间，中国已成为全球最大的煤炭进口国。海关总署数据显示，2013年中国煤炭净进口量为3.3亿吨，同比增4,000万吨；煤炭进口依存度也由2012年的7.11%上升至8.13%。

自2009年开始，中国成为煤炭净进口国。2009年、2010年、2011年、2012年煤炭进口量分别为1.26亿吨、1.66亿吨、1.82亿吨和2.9亿吨。

市场人士指出，从下游用户进口煤实际需求情况看，中国沿海地区对进口煤已有了一定依赖性，部分进口煤成为刚性需求；与此同时，国内用煤大户还在不断将目光投向国际市场，做到充分利用国内外两个市场、两种资源，在机会合适的情况下，增加煤炭进口。

段燕明强调，中国经济形势仍是决定煤炭需求的基础，而就今年而言，中国煤炭需求在结构调整背景下仍会有所增长，但进口煤将弥补其中的一大部分，至少今年上半年难以看到煤价反弹的动力。

因去年四季度国内煤价持续上涨，导致进口煤采购量激增，今年1月进口煤炭再创新高至3,590.9万吨，而当月进口煤均价为每吨507.2元，下跌13.1%。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国期货业协会最新数据显示，2014年1月全国期货市场交易规模下滑，成交量和成交额分别较前月下降7.15%和14.29%。今年1月适逢元旦和春节两个假期，料成为影响成交的因素之一。

--欧洲钢铁行业组织Eurofer计划今年向欧盟执委会投诉，产自中国大陆和台湾的冷轧不锈钢板、及俄罗斯生产的电工钢板涉嫌倾销。

--中国国家粮油信息中心周五称，2013/14年度，中国大豆新增供给量预计为7,800万吨，其中国产大豆产量预计为1,200万吨，同比下降8%。

--中国海关周三公布，2014年1月中国进口铁矿砂8,683.5万吨，进口原油2,815.5万吨。去年12月进口量分别为7,338万吨和2,678万吨。

--中国政府今年将继续在粮食主产区实行最低收购价格政策，并适当提高最低收购价格水平，各类稻米提价幅度在每50公斤3-5元不等。

--亚洲最大的石油和天然气生产企业--中国石油天然气集团公司网站新闻稿称，旗下中国石油(601857.SS)(0857.HK)在四川盆地天然气勘探发现大型海相整装气藏，新增天然气探明地质储量4,403.85亿立方米，技术可采储量3,082亿立方米。（完）

(审校 张喜良)

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