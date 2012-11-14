10月全社会用电量同比增长6.1% 工业活动回暖--国家能源局

路透北京10月17日电---中国国家能源局周三公布数据,宏观经济先行指标--10月全社会用电量同比增速回升至七个月来高位的6.1%,显示经济活力正在回升,分项数据亦显示工业活动明显回暖.

数据显示,10月全社会用电量3,998亿千瓦时,同比增长6.1 %,较上月回升3.2个百分点,创今年3月以来高点.1-10月,全国全社会用电量40,881亿千瓦时,同比增长4.9%.

从10月分项数据上看,占比最大的第二产业用电量中,工业用电量当月同比增长5.9%,较9月份1%的同比增速大幅.考虑到10月受长假影响实际工作日较少,工业实际回暖程度可能要好於该数字.

但当月第一产业用电量仍同比下降了0.7%.第三产业用电量同期则同比增长11.2%,该数字可能受长假因素影响而增幅较大.

此外,1-10月全国发电设备累计平均利用小时为3,801小时,同比减少157小时.其中,水电设备平均利用小时为3,114小时,增加488小时;火电设备平均利用小时为4,084小时,减少296小时.

此前公布的数据显示,中国10月规模以上工业增加值同比增长9.6%,创五个月新高,亦验证了当月工业活动的明显回升.

国家发改委主任张平上周六表示,中国经济企稳回升,今年8月份後经济下滑的势头得到遏止.从10月的数据看企稳迹象更加明显,今年经济增长可以保持在7.5%以上.

中国2011年全社会用电量同比增长11.7%,2010年增幅为14.56%,均高於相应两年9.3%和10.4%的GDP增速.

以下为今年年内国家能源局公布的全社会用电量增速(%)一览:

2012年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

6.1 2.9 3.6 4.5 4.3 5.2 3.7 7 23 -7.5*

注:*为媒体透露数据,其他均为国家能源局公布数据.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。