4月全社会用电量同比增3.7%

专访：中国银行业同业利润空间今年将压缩 债市仍有机会--专家
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路透北京5月15日电---中国国家能源局发布,4月全社会用电量3,899亿千瓦时,同比增长3.7%.这是自今年1月负增长以来的新低,且当月发电量环比呈负增长.今年经济下滑的态势再次得到印证.
3月用电量为4,160亿千瓦时.1-2月有春节扰动,国家能源局并未公布1月的用电量情况,只公布1-2月合并同比增长6.7%,计算後可得知1月用电量同比减少6.56%.而中国在过去两年的全年用电量增速均高於经济增速.
能源局公布数据并显示,1-4月,全社会用电量15,554亿千瓦时,同比增长6.0%.分类看,第一产业用电量267亿千瓦时,减少4.2%;第二产业用电量11,294亿千瓦时,增长3.7%;第三产业用电量1,817亿千瓦时,增长12.5%;城乡居民生活用电量2,176亿千瓦时,增长15.4%.
而上周统计局公布的4月发电量为3,718亿千瓦时,同比增长0.7%,增速接近于零.东兴证券就称,4月份电力增速打破了其之前的预期,二季度电力同比增速由此下调至0.3%-1.8%(上世纪90年代至今,除去2009年,这样的增速仅出现在1998年二季度).表明经济环比增速下行固然已是毋庸置疑,同比增速低於一季度的8.1%也几成定局,甚至低於8%.
中国4月宏观经济数据全面黯淡,央行随後宣布调降存准率,而机构分析师亦赶忙调降中国经济预期.最新路透调查显示,中国经济增速见底时机料推迟至二季度并有望"破八",上半年存准率还会再下调50个基点.
中国2011年全社会用电量累计达46,928亿千瓦时,同比增长11.7%;2010年增幅为14.56%.均高於过去两年9.2%和10.4%的国内生产总值(GDP)增速.
此前,中国电力企业联合会预计,与经济大势平稳回升相对应,今年後三季度电力消费需求也将稳步增加,但增速将比2011年有所回落.预计上半年全社会用电量为2.41万亿至2.45万亿千瓦时,同比增长8%左右;全年5.09万亿至5.19万亿千瓦时,同比增长9.5%左右.
用电量增速历史数据:
时间 4月 3月 1-2月 2月 *1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 2月 *1月
增速% 3.7 7 6.7 22.9 -6.56 12.9 9.91 11.35 12.2 9.1 11.8 13 10.8 11.2 13.41 12.32 15.82 10.14
注: *表示2011和2012年1月增幅为路透根据能源局数字计算得出(完)
--发稿 张胜男; 审校 林高丽
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