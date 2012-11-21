电监会下调全年用电量增速至约6% 此前预估为8%

中国以规范投行类业务为抓手 全面落实承销保荐责任--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席李超周日表示，今年将加强监管守住不发生系统性金融风险的底线。要以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任，提升中介机构自身质量和服务质量，切实服务好实体经济。并不断丰富金融产品，更好服务广大居民财富管理。
路透北京11月21日电---中国国家电力监管委员会周三发布称,随着发(用)电量增幅持续稳步回升,全年全国电力供需将达到总体平衡.预计全年全社会用电量将达5万亿千瓦时左右,用电量增速约为6%,下调了此前8%的增幅预计.
电监会曾在6月底发布年度报告称,预计今年全年全社会用电量5.1-5.15万亿千瓦时,较去年增长8.5-9.5%.
电监会网站刊登的新闻稿称,随着"稳增长"措施逐步见效,经济企稳回升的态势更加明显.预计四季度全社会用电量增速将持续回升,全国电力供需达到总体平衡.
"从调度日报情况看,全口径月累计发电量每日同比增速已经从10月1日的-5.88%上升至11月20日的7.10%,反映出经济企稳回升的态势更加明显"电监会称.
今年年初,全社会用电量增速开始下降.自6月开始,增速下降幅度趋缓.10月份,全社会用电量3,998亿千瓦时,同比增长6.05%,增速较上月回升3.13个百分点,改变今年以来用电增速持续回落的态势.
用电量的走势显然也与中国经济下半年企稳回升的态势相吻合.中国10月经济数据,无论是投资,消费,还是外贸均好於预期.
其中,当月规模以上工业增加值同比增长9.6%,创五个月新高,投资和消费增速亦均创七个月新高,且三个主要数据的月环比均为正增长;10月出口则同比增长11.6%,重返两位数增长,延续9月以来外贸复苏势头.(完)
欲参看更多细节,请点选中国电监会网站(here)
--发稿 沈燕;审校 杨淑祯
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