预计四季度全社会用电量同比增约3% 全年增幅3.5-4%--中电联

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京11月3日 - 中国电力企业联合会周日发布预测报告称，预计四季度全国电力供需总体宽松，全社会用电量同比增长3%左右，全年用电量增长3.5-4%左右。
中电联并表示，将尽快核准开工一批大型水电、核电等绿色优质电源项目，并加快跨区跨省输电通道建设，尽快核准建设西南水电基地以及大型风电、太阳能基地的外送通道。
“中国经济发展已经进入‘新常态’，当前宏观经济呈现稳中趋缓特征，节能减排和环境保护压力日益加大，”报告指出，“为确保11月份北京APEC峰会期间的环境质量，预计北京周边的河北等省份工业生产将受到限制，都将抑制电力消费需求较快回升。”
但与此同时，气温及高基数因素在四季度削弱，今年陆续出台的“稳增长”政策措施效果在四季度将有部分显现，有利于稳定用电量增长。“综合判断，预计四季度全社会用电量同比增长3%左右，全年全社会用电量同比增长3.5%-4.0%，”中电联称。
前三季度，中国全社会用电量同比增长3.9%，尤其三季度受气温及经济稳中趋缓影响，用电量增速回落至1.4%。
中电联预计，四季度全国电力供需继续总体宽松，预计全年全国发电设备利用小时4,300小时左右，其中火电设备利用小时4,800小时左右，同比回落幅度较大。
报告并表示，要加快理顺天然气发电价格机制，尽快建立气电价格联动机制；并建议深入研究热电联产企业亏损原因，出台支持热电联产健康发展的有效措施，在政策出台前，对热价倒挂严重、亏损严重的供热电厂予以财政补贴等。（完）
欲览中电联报告全文，请点击 here
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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