中国7月全社会用电量同比增8.8% 增速为今年以来最快

路透北京8月14日 - 中国国家能源局周三公布的数据显示，7月份中国全社会用电量4,950亿千瓦时，同比增长8.8%，高于6月的6.3%，且为今年以来最快。

能源局数据并显示，今年1-7月，全国发电设备累计平均利用小时为2,591小时，同比减少65小时。其中水电设备平均利用小时为1,883小时，减少17小时；火电设备平均利用小时为2,856小时，减少67小时。