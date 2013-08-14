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中国财经 | 2013年 8月 14日 星期三 16:21 BJT

中国7月全社会用电量同比增8.8% 增速为今年以来最快

路透北京8月14日 - 中国国家能源局周三公布的数据显示，7月份中国全社会用电量4,950亿千瓦时，同比增长8.8%，高于6月的6.3%，且为今年以来最快。

统计显示，今年1-7月，全社会用电量累计29,901亿千瓦时，同比增长5.7%。

分产业看，第一产业用电量574亿千瓦时，同比下降1.7%；第二产业用电量22,077亿千瓦时，增长5.4%；第三产业用电量3,509亿千瓦时，增长9.9%；城乡居民生活用电量3,741亿千瓦时，增长5.1%。

能源局数据并显示，今年1-7月，全国发电设备累计平均利用小时为2,591小时，同比减少65小时。其中水电设备平均利用小时为1,883小时，减少17小时；火电设备平均利用小时为2,856小时，减少67小时。

1-7月全国电源新增生产能力（正式投产）3,933万千瓦，其中，水电1,267万千瓦，火电1,751万千瓦。

中国国家统计局上周公布的数据显示，7月全国发电量4,795亿千瓦时，同比增长8.1%。

中国电力企业联合会7月时发布报告称，预测下半年全国电力供需将延续上半年的总体平衡态势，全年全社会用电量预计同比增长5%-6%。(完)

欲览详情，请点击中国国家能源局网站：(here)

(发稿 丁琦；审校 林高丽)

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