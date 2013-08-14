中国7月全社会用电量同比增8.8% 增速为今年以来最快

中国招商局集团与安宏就收购巴西港口股份深入谈判--报载
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报道指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透北京8月14日 - 中国国家能源局周三公布的数据显示，7月份中国全社会用电量4,950亿千瓦时，同比增长8.8%，高于6月的6.3%，且为今年以来最快。
统计显示，今年1-7月，全社会用电量累计29,901亿千瓦时，同比增长5.7%。
分产业看，第一产业用电量574亿千瓦时，同比下降1.7%；第二产业用电量22,077亿千瓦时，增长5.4%；第三产业用电量3,509亿千瓦时，增长9.9%；城乡居民生活用电量3,741亿千瓦时，增长5.1%。
能源局数据并显示，今年1-7月，全国发电设备累计平均利用小时为2,591小时，同比减少65小时。其中水电设备平均利用小时为1,883小时，减少17小时；火电设备平均利用小时为2,856小时，减少67小时。
1-7月全国电源新增生产能力（正式投产）3,933万千瓦，其中，水电1,267万千瓦，火电1,751万千瓦。
中国国家统计局上周公布的数据显示，7月全国发电量4,795亿千瓦时，同比增长8.1%。
中国电力企业联合会7月时发布报告称，预测下半年全国电力供需将延续上半年的总体平衡态势，全年全社会用电量预计同比增长5%-6%。(完)
欲览详情，请点击中国国家能源局网站：(here)
(发稿 丁琦；审校 林高丽)
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路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报道指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
路透上海4月14日 - 中国股市沪综指周四收涨0.07%。沪深证交所融资融券余额当日增加34.1亿元人民币，连续第四天上升；两市两融余额为9,407.6亿元，创今年来新高。