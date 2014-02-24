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中国财经 | 2014年 2月 24日 星期一 19:00 BJT

中国今年全社会用电量料同比增7%--行业协会

路透北京2月24日 - 中国电力企业联合会周一称，预计2014年全社会用电量同比增幅为7%，低于2013年的7.5%。

新华社英文报导引述电力企业联合会报告并预计，2014年末全国发电装机总容量将超过13.4亿千瓦。

中国国家能源局数据显示，2013年全社会用电量累计53,223亿千瓦时，同比增长7.5%，这一增速比2012年的5.5%上升。其数据并显示，同期中国全口径发电设备容量接近12.5亿千瓦。（完）

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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