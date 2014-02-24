中国今年全社会用电量料同比增7%--行业协会

海航机场将替代Odebrecht参与里约国际机场运营--巴西官员

路透巴西利亚4月24日 - 巴西政府一名官员周一称，中国海航机场控股(集团)有限公司将收购巴西大型工程企业Odebrecht所持巴西第二大机场的全部股权，以帮助打破与政府机构在许可权问题上的僵局。