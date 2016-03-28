中国能源局：直接交易用电量规模将扩大 今年力争达工业电三成

路透上海3月28日 - 中国国家能源局近日下发相关规定征求意见稿，提出要加快推进电力市场建设试点工作，积极开展竞争性市场试点，扩大直接交易电量规模，今年力争直接交易电量比例达到本地工业用电量的30%。

据上海证券报周一报导，国家能源局日前下发的《关于征求做好电力市场建设有关工作的通知（征求意见稿）意见的函》提出，要不断扩大直接交易电量规模，2018年实现工业用电量100%放开，2020年实现商业用电量的全部放开。

《征求意见稿》提出，要加快推进电力市场建设试点工作，积极开展竞争性市场试点。制定和完善包含中长期交易和现货交易的电力市场试点方案，明确组建电力交易机构牵头单位，制定和批准本地区电力交易机构章程，并督促尽快组建本地区相对独立的电力交易机构，建设功能健全、运行可靠的电力调度交易一体化的技术支持系统，力争尽快开展电力中长期和现货交易。

《征求意见稿》还拟定，逐步建立市场兜底的电力电量平衡机制，加强直接交易合同执行的刚性约束力，加快推进跨省跨区电能交易市场化，建立规则统一开放的跨省跨区电能交易市场。简化办理手续，尽可能采用负面清单、注册制方式，按照“一承诺、一公示、一注册、两备案”的程序，积极培育售电公司。

“希望以点带面通过一批竞争性试点来推动未来的全面开放。”申万宏源能源环保行业分析师指出，全面扩大直接交易或令发电端承压，而成本较低的大火电、大水电企业将相对具有优势。独立配售电资源企业和发电企业由于已有销售渠道和生产优势，更利于涉入售电市场业务，部分区域性电力平台将较有优势。

据国内媒体稍早报导，作为电改纲领性文件的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》已经内部下发；新电改方案明确了此轮电改的主线，即按照管住中间、放开两头的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，（完）