中国全年全社会用电量预计同比增2.5% 部分地区供电过剩--中电联

路透北京8月1日 - 中国电力企业联合会发布报告称，上半年全社会用电量同比增长2.7%，增速同比提高1.4个百分点，用电形势比上年有所好转；预计下半年增长水平与上半年总体相当，全年全社会用电量同比增长2.5%左右，增速高于2015年。全国电力供应能力总体宽松、部分地区过剩。

刊登在中国电力企业联合会网站的报告称，预计东北和西北区域电力供应能力过剩，华北区域电力供需总体平衡、蒙西和山西富裕，华中、华东和南方区域电力供需总体宽松、部分省份富余。

“全年火电设备利用小时降至4,050小时左右，加之燃煤发电上网电价下调、部分省份电力用户直接交易降价幅度较大、电煤价格稳中有升，煤电企业效益被进一步压缩，发展面临更大挑战，也将影响到煤电上下游行业协调可持续发展。"报告称。

综合考虑宏观经济形势、工商业用电价格下调、电力用户直接交易降低用户生产成本、电能替代等因素，预计2016年电力消费情况总体好于2015年。预计全年发电设备利用小时3,750小时左右，其中火电设备利用小时将降至4,050小时左右，比上年降低300小时左右。

报告称，根据上半年气温因素对用电的实际影响，以及气象部门对今年迎峰度夏期间全国大部分地区气温偏高的预测判断，初步预计气温因素将拉高2016年全年全社会用电量增速1个百分点甚至更高，因此对全社会用电量增速的预测值比年初预测值上调1个百分点。预计2016年全年全社会用电量同比增长2.5%左右，其中下半年全社会用电量增长水平与上半年总体相当。

报告建议，有效控制煤电新开工规模，促进各类电源健康有序发展，坚持输出与就地消纳并重，推广实行峰谷分时电价，用辅助服务等市场机制着力解决弃水、弃风和弃光问题。

同时统筹电力改革与行业发展、稳妥推进各项改革，避免行业风险聚集，推进电能替代，提高电能占终端能源消费比重等。

国家发改委此前称，中国6月全社会用电量约4,925.3亿千瓦时，同比增长2.6。（完）

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