中国今年用电量预计增长4-6%--中电联官员

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京4月16日 - 中国电力企业联合会规划与统计信息部副主任刘向东周二表示，中国今年用电量预计将增长4%至6%。
刘向东在出席北京的一次会议上作出上述表示。
中国2012年消耗4.96万亿千瓦时(kWh)电量，较上年增长5.5%，2013年第一季用电量增长4.25%至1.21万亿千瓦时。
此预估低于国家电力监管委员会1月时作出的估计。该委员会预计今年用电量将增长超过9%。(完)
(编译 田建华; 审校 李春喜)
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