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中国财经 | 2013年 4月 16日 星期二 17:34 BJT

中国今年用电量预计增长4-6%--中电联官员

路透北京4月16日 - 中国电力企业联合会规划与统计信息部副主任刘向东周二表示，中国今年用电量预计将增长4%至6%。

刘向东在出席北京的一次会议上作出上述表示。

中国2012年消耗4.96万亿千瓦时(kWh)电量，较上年增长5.5%，2013年第一季用电量增长4.25%至1.21万亿千瓦时。

此预估低于国家电力监管委员会1月时作出的估计。该委员会预计今年用电量将增长超过9%。(完)

(编译 田建华; 审校 李春喜)

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