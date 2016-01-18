企业排放数据造假破坏中国治污努力

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月18日 - 中国电力企业有害气体排放数据造假这种普遍存在的情况，正在令中国当局的污染防治努力受到威胁，政府旨在发展更清洁电力的政策在制止此类做法方面勉为其难。

火电占中国总发电量的四分之三，是造成雾霾天气的主要源头之一。上月，中国北方多地出现雾霾天气，引发包括北京在内的一些城市发布空气污染红色预警。

但中国政府发现，很难对电力行业实施更严厉的防污政策，就连能源管理部门也称这是治理雾霾的“薄弱环节”。

2013年的一项政府审计发现，数百家电力企业存在排放数据造假问题，相关部门后来陆续对涉事企业进行了点名批评，但此后一直没有该问题严重程度的官方数据。

“不能保证远离监管部门的地方工厂避免低报（排放数据）。煤炭数据非常模糊。”一家国有电力企业的经理说。因无权向媒体谈此事，此人要求匿名。

这位经理称，企业通过操纵数据，很容易就能夸大用煤效率。

“数据造假是一个长期存在的问题：中国若不先解决该问题，就无法让与环境有关的企业良好发展。”加州大学洛杉矶分校法学院法律助理教授王立德（Alex Wang）说。

近年来，中国一直在加强和扩大环境保护方面的法律法规。根据2015年实施的新环保法，进行包括数据造假在内等违法行为的涉事企业及负责人将面临严厉的惩罚。

中国国务院上月召开常务会议决定，在2020年前对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造，对落后产能和不符合相关强制性标准要求的坚决淘汰关停。改造完成后，电力行业主要污染物排放总量可降低60%左右。这是中国当局治理污染的最新举措。

当时的会议还要求，对超低排放和节能改造要加大政策激励，改造投入以企业为主，中央和地方予以政策扶持，并加大优惠信贷、发债等融资支持。

中国环保部去年12月承认，“少数不法企业在自动监控设施及数据上弄虚作假，试图逃避环境保护部门的监管。”

“燃煤发电企业已经率先加强了标准，但还须落实法规以真正激励出现改变，而这取决于数据的质量。”公众环境研究中心主任马军说。（完）