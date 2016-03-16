中国2月全社会用电量3812亿千瓦时 同比增长4.0%--国家能源局

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月16日 - 中国国家能源局称，2月全社会用电量3,812亿千瓦时，同比增长4.0%。1-2月全国全社会用电量累计8,762亿千瓦时，同比增长2.0%。
能源局网站刊登2月份全社会用电量等数据称，1-2月分产业看，第一产业用电量同比增长6.7%；第二产业用电量下降2.1%；第三产业用电量增长11.9%；城乡居民生活用电量增11.8%。
数据显示，1-2月，全国发电设备累计平均利用小时为575小时，同比减少54小时。其中，水电设备平均利用小时增长72小时；火电设备平均利用小时减少83小时。
此外，1-2月，全国电源新增生产能力（正式投产）2,228万千瓦，其中，水电99万千瓦，火电1,395万千瓦。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)