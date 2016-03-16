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中国财经 | 2016年 3月 16日 星期三 16:48 BJT

中国2月全社会用电量3812亿千瓦时 同比增长4.0%--国家能源局

路透北京3月16日 - 中国国家能源局称，2月全社会用电量3,812亿千瓦时，同比增长4.0%。1-2月全国全社会用电量累计8,762亿千瓦时，同比增长2.0%。

能源局网站刊登2月份全社会用电量等数据称，1-2月分产业看，第一产业用电量同比增长6.7%；第二产业用电量下降2.1%；第三产业用电量增长11.9%；城乡居民生活用电量增11.8%。

数据显示，1-2月，全国发电设备累计平均利用小时为575小时，同比减少54小时。其中，水电设备平均利用小时增长72小时；火电设备平均利用小时减少83小时。

此外，1-2月，全国电源新增生产能力（正式投产）2,228万千瓦，其中，水电99万千瓦，火电1,395万千瓦。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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