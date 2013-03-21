中国电力改革路线图未定 国家电网短期不会分拆--消息

* 有报道指国家电网将一拆为五，旗下电力设备股一度大挫

* 消息人士称能源局和电监会合并后，整合理顺需时

* 消息人士表示电力改革方案未定,国家电网近两年内难拆分

路透香港3月21日 - 中国国家电网将分拆的报道，引起电网旗下电力设备公司股价近日一度大挫。而接近监管层的消息人士周四对路透表示，中国电力改革迄今仍无成熟方案，国家电网近两年内难以拆分。

近日有中国地方媒体报道，新一轮电力体制市场化改革的方向已定，国家电网可能一拆为五，令这一话题成为业界关注的焦点。

“主管电力的领导最终都没确定，能源局内部需先理顺，再谈电力改革方案，但目前电力改革仍未有共识。”一位接近监管层的人士对路透表示。

该人士解释称，国家能源局最快也要等今年6月底前才能完成“主要职责、内设机构、人员编制”三定方案，需要将原能源局和电监局的权利整合理顺，之后才会涉及到地方能源局.

根据全国人大刚刚通过的《国务院机构改革和职能转变方案》，国务院将现国家能源局、电监会的职责整合，重新组建新的国家能源局。已经64岁的原国家电监会主席吴新雄,出任国家发改委副主任兼国家能源局局长。

消息人士并透露，电网改革的重点仍然是电价改革，厘清电网成本，而简单的物理拆分并不能解决根本问题，更何况，2005年后，国家电网已启动全国范围内的特高压电网建设，并规划“十二五”期间形成“三纵三横一环”的特高压电网网架，以实现西电东送、南北互供、全国联网。

“特高压把全国输配电网形成了棋盘状的大电网，并且打破了现有的区域电网格局，现在拆分国家电网，已变得很难操作。”一位接近原电监会的人士称。

作为全球最大的电网公司，国家电网2012年售电量32，539亿度，收入18，855亿元人民币，净资产收益率约4.66%，资产负债率57.62%，在世界500强中名列第七。

对于国家电网将一拆五的说法，国家电网公司外联部统一回复称，国家电网没有接到任何这方面的通知或消息。“我们从国家发改委体改司了解到，国务院深化2013年经济体制改革意见征求意见中，没有拆分国家电网的改革内容。”

受电网拆分报道影响，电力设备板块板块周一、周二集体暴跌，国家电网旗下国电南瑞(600406.SS)、许继电气(000400.SZ)两股周一跌停，置信电气(600517.SS)和平高电气(600312.SS)亦大幅下挫.在周三国家电网公开回复后，上述股份大多反弹。

**电力改革迄今无成熟可行方案**

消息人士并透露，电力改革迄今无达成共识的方案，背后利益交错，关系复杂。

自2002年始，国务院批准了以“厂网分开、竞价上网，打破垄断，引入竞争”为宗旨的电力体制改革方案（国务院5号文件)，原国家电力公司被拆分为2家电网公司和5家电力集团（业内称为“2＋5”）及4家辅业公司，然而，十余年的电改行进至今，竞价上网机制没有建立，电力调度没有从电网企业分离，东北电力市场和直购电等试点陷入僵局。

2012年3月，国务院批转国家发改委《关于2012年深化经济体制改革重点工作的意见》，电力体制改革、电价改革、成品油市场化改革、天然气价格改革再被纳入其中。

近十年来，国务院关于深化经济体制改革重点工作的意见均提及电力改革，其方向均为电价改革和主辅分离，消息人士认为，短期内电力体制改革的方向不变。

消息人士并透露，2012年电监会、国务院研究室、国家能源局等多个部门上报了数套电力改革方案，其中包括将国家电网公司一拆为五等、输配电与售电分离，但截至目前这些方案因争议较大，意见均未统一。

中银国际周三发表报告称，中国的电力工业一定会出现改变，但更可能是一个渐进过程。“方向已定”的粗暴论断不具有说服力，“一分为五”不是最优模式，也不能解决目前电力工业主要存在的问题，能不能最终胜出有极大的不确定性。（完）

(记者 赵红梅；审校 屈桂娟)

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