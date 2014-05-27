中国国家电网首次向社会资本开放两新能源市场领域

路透北京5月27日 - 社会资本进入中国公用事业领域又有新进展。国家电网公司周二宣布，向社会资本开放分布式电源并网工程、电动汽车充换电设施两个市场领域，预计到2020年将撬动2,000亿元人民币的市场规模。

这是该自然垄断类央企首次向社会资本开放市场，以响应中央关于电力、石油等公用事业领域向非国有资本开放一批投资项目的要求。

新华社报导援引国家电网新闻发言人王延芳称，选定这两个领域率先开放，是考虑到分布式电源上网设施和电动汽车充电设施的市场发展前景好，投资规模适中，技术标准明确，易于管理运行，投资方式灵活，适合社会资本投资。

国家电网公司估算这两个市场将以年均130亿元的规模增长，到2020年市场规模将达2,000亿元，同时拉动国内生产总值增长7,800亿元。

中国正加快落实鼓励民间投资的步伐。国家发改委此前通知，要求首批推出80个鼓励社会资本参与建设营运的示范项目要加快进程。首批项目涵盖铁路、公路、港口等交通基础设施、新一代信息基础设施、重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程、油气管网及储气设施、现代煤化工和石化产业基地等方面。

国家主席习近平上周在上海考察时则就新能源汽车表示，发展新能源汽车是中国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，要加大研发力度，使之成为一个强劲的增长点。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。