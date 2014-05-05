中电联：今年全社会用电量料同比增约7%

（重发）今年改革重点扎实有效去产能 因城因地因层施策去库存--发改委
路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透北京5月5日 -中国电力企业联合会周一发布报告称，预计今年余下三个季度中国经济增长有望平缓回升，用电需求增速也将稳中有升，上半年全社会用电量同比增长6%左右，全年增长7%左右，优于一季度5.4%的增速。
中电联在一季度全国电力供需形势分析预测报告中并指出，预计全国电力供需总体平衡，部分地区供需宽松与局部地区供需偏紧并存；东北和西北区域电力供应能力富余较多；华东和南方区域电力供需总体平衡。
报告称，预计上半年全社会用电量同比增长5.5%-6.5%，暂推荐增长6%左右，预计全年全社会用电量同比增长6.5%-7.5%，继续推荐增长7%左右。
这是综合考虑到经济增长及产业结构调整、国家大气污染防治与节能减排、化解钢铁等高耗能行业产能过剩矛盾以及2013年迎峰度夏期间持续高温导致用电基数偏高等因素所做的预测。
此外，预计上半年新增发电装机3,400万千瓦左右，全年新增9,600万千瓦左右，其中非化石能源发电6,000万千瓦左右。预计年底全国发电装机达到13.4亿千瓦，其中非化石能源发电4.5亿千瓦左右，非化石能源发电占比接近34%。
一季度中国电力消费需求平稳增长，全社会用电量同比增长5.4%；第三产业及城乡居民生活用电增速相对偏低，分别增长6.6%和6.0%；第二产业用电增长5.3%。（完）
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(发稿 李然; 审校 张喜良)
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