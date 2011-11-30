迫于电企逼宫压力中国上调电价

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
* 下月起全国平均销售电价提高0.03元/度
* 迫于电企大面积亏损後逼宫压力
* 抓住物价涨幅回落契机,且80%居民电价不调
* 治标不治本,煤电矛盾机制仍等理顺
作者 沈燕/邵晓忆/尹嫄婷
路透北京11月30日电---冬季用电高峰来临显然将加剧中国"计划电,市场煤"的矛盾,迫于发电企业大面积亏损後要求提价的压力,中国政府抓住物价同比涨幅趋於回落的有利时机,宣布下月起上调电价,同时对电煤实行临时价格干预.
此次全国平均销售电价每千瓦时(度)上调0.03元人民币,且拟实施的居民阶梯电价制度将保障80%的居民户电价不变,因此对物价上涨的助推力料有限.而对於因资源价格机制不畅衍生的电荒,煤荒以及油荒威胁,提电价和限煤价之举仍是治标不治本.
"中国资源价格梳理需要CPI预期下降的环境,因而从时机来讲,目前调整是再好不过的."平安证券首席宏观经济分析师孙方红表示,在需求增长放缓已经形成的情况下,资源价格调整亦是件好事,对发电企业成长及经济成长都将起到积极作用.
国家发改委周三宣布的煤炭和电力价格调控措施还包括:发电企业平均上网电价提高0.025元;合同煤价在5%的幅度内可适当上涨,对市场煤价进行限价.发改委亦希望通过上述综合措施,逐步理顺煤电关系,促进节能减排和经济结构调整.
此次调整为中国今年第三次上调电价,6月曾上调15个省市销售电价平均每千瓦时0.0167元,4月曾上调12个省的上网电价.但因由来已久的"计划电、市场煤"矛盾,电力企业亏损问题并未缓解.
中国今年经济国内生产总值(GDP)逐季放缓,前三季度同比增长9.4%,而1-10月全社会用电量仍同比增长11.87%.用电需求居高不下,使今年单位GDP能耗比上年下降3.5%的目标更为艰难.
**煤价上涨,电企逼宫**
发改委新闻稿提到,价格总水平同比涨幅已连续三个月回落,但煤炭价格仍然保持了上涨偏快的势头.据国家发展改革委监测,反映市场煤炭价格走势的环渤海动力煤价格11月23日为每吨850元,比年初上涨74元,涨幅为9.5%.
电煤价格较快上涨,使火力发电企业成本快速上升,经营困难加剧,购煤发电能力受到较大制约,加之南方部分省份水电出力下降,电力供应紧张.为缓解煤电价格矛盾,保障迎峰度冬期间电力供应,有必要加强调控,稳定电煤价格.
"这次电力企业逼宫逼的很厉害,加之CPI的涨幅回落,也为电价上调提供了基础."发改委一位不具名的人士就称.
该人士指出,此次并没有上调居民用电,因此对CPI的影响并不大,但会推动PPI走升,但也会是在可承受范围内.
中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅如期回落至5.5%,并创五个月来新低;10月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.0%,创一年以来低位.
孙方红也预计,未来中国可能还有进一步上调电价的动作,很可能会在明年,因全球经济调整状况下,为中国价格上调创造了机会."否则在通胀压力大的情况下,政府可能会不敢做."
中国电力企业联合会此前预计,今冬明春全国最大电力缺口仍将高达3,000-4,000万千瓦.统计局数据显示,火电子行业今年以来各月持续负增长,1-9月实现利润总额104亿元,同比下降50%,其中第三季度利润总额仅17亿元,同比下降58%.
**治标不治本**
尽管此次电价上调并不让人意外,但对於中国隔三岔五就上演的"电荒,煤荒,油荒"等,微幅上调的电价并不能改变中国计划电,市场煤的体制弊端.
"此次电价上调幅度基本折中,预计可以短期缓解煤电矛盾.但从根本上看并没有解决核心问题,即市场煤,计划电,"国金证券财富管理中心分析师常剑锋表示.
他指出,电价上调虽反应出通胀形势有所缓解,压力减轻.但也意味着未来中国资源要素价格或将全面进入上升阶段.中国料将在保障发展的前提下,逐步推进资源价格改革.
针对此次适当控制合同电煤价格涨幅,发改委就称,主要是考虑目前合同电煤价格低於市场价格较多,允许合同电煤价格在一定幅度内上涨,有利於适当缩小合同煤与市场煤的价差,调动煤炭企业保障合同煤供应的积极性.
同时将主要港口市场电煤平仓价格控制在每吨800元左右,直达运输市场电煤价格控制在不高於今年4月份的水平,能够保障煤炭企业仍然获得较好利润,不会影响市场供应.
发改委并称,此次实行的电煤临时价格干预,主要目的是规范煤炭市场秩序,保持煤炭市场价格稳定,促进煤炭、电力行业协调发展.当煤炭市场供求基本平衡,电煤价格在全国范围内趋於稳定後,将及时公告解除临时价格干预措施.
对於资本市场的影响,常剑锋表示,或将有短期情绪性影响,但电力股前期的上涨可能已提前反映电价上调预期."明天可能有一个震荡高开,更好的话可能盘中有一些反应.整体从调的幅度看要改变基本面趋势还是改变不了,投资者在资本市场还是应该适当谨慎一点."
花旗此前发布研究报告称,电价每上涨1%,对於国内发电企业而言2012年净利将较基准情形平均上升18%.华能国际(600011.SS)(0902.HK)、大唐发电(601991.SS)(0991.HK)、华电国际(600027.SS)(1071.HK)等发电企业三季度火电业务都录得净亏损,主要即因为煤价大涨和利息支出上升.(完)
--审校 黄凯
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