国电子公司拟投资近200亿元建大渡河猴子岩水电站

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海11月30日电---中国国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周三公告称,控股子公司国电大渡河流域水电开发公司拟建设猴子岩水电站,动态总投资近200亿元人民币.
公告指出,根据国家发改委的核准批复,按照2009年三季度价格水平,猴子岩水电站工程静态投资为151.1亿元,工程动态总投资192.63亿元.项目资本金占工程总投资的20%,为38.53亿元,由大渡河公司股东方按照持股比例向大渡河公司增资.
国电电力持有大渡河公司69%股权,其母公司国电集团持有21%股份,川投能源(600674.SS)持有10%股权.
猴子岩水电站坝址位於四川省甘孜州康定县境内,是大渡河干流调整规划22级开发方案的第9个梯级,装机容量170万千瓦(4×42.5万千瓦).公告称,该电站有助於调整四川电源结构,缓解四川省及重庆、华中、华东等地区经济发展的能源压力.
大渡河公司已建成龚嘴、铜街子、瀑布沟等多个水电站.截至2011年8月,大渡河公司在建装机达到284万千瓦,发电投产装机560万千瓦,规划总体开发规模将超过1,700万千瓦.
国电电力周二收报2.67元,过去一个月累积上涨7.7%.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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