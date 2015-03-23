福能股份与华能和中核共同建设福建霞浦核电站 占股10%

路透上海3月23日 - 中国福建福能股份有限公司(600483.SS)周一公告称，与华能国际(0902.HK)(600011.SS)、中国核能电力股份有限公司等成立合资公司，在福建宁德霞浦建设核电站，其中福能占股10%。

项目公司名为华能霞浦核电有限公司，负责建设和运营四台百万千瓦级压水堆核电项目和一台60万千瓦高温气冷堆核电项目，项目公司目前注册资本为1亿元人民币，之后将根据工程建设需要按各方股权出资比例分阶段增加注册资本金。

华能国际持有该公司22.5%股权，其关联公司华能核电开发公司和华能国际电力开发公司分别占股30%和22.5%股权，中核股份和宁德国投分别占股10%和5%股份。

公告指出，福能出资设立华能霞浦核电后，有利于调整和优化电源结构，该项目建成后，将形成公司新的收入和利润增长点。

华能集团自2007年起就推进霞浦核电项目的前期工作，目前已初步具备项目申报条件。

福能上周五收报11.56元，过去一个月累计上涨16.4%。（完）

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(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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