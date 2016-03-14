中国国家电投收购澳洲风电企业Taralga Wind Farm--TRLPC

路透澳洲3月14日 - 消息人士称，中国国企--国家电力投资集团公司(SPIC，简称国家电投)已经与西班牙桑坦德银行签署协议，收购该行在风电公司Taralga Wind Farm Pty Ltd的100%股份。这家风电企业的估值约为3亿澳元(2.27亿美元)。此前国家电投刚刚以25亿美元收购了太平洋水电公司(Pacific Hydro Pty Ltd)。

上述消息人士称，国家电投的收购还包括这家风电企业的债务，但可能晚些时候对债务进行再融资。收购将在大约6-8周后完成。

Taralga风电项目位于澳洲的新南威尔士州，装机容量106.8兆瓦，建设成本为2.8亿澳元，附带有与Energy Australia为期10年的电力销售协议。根据清洁能源融资公司(CEFC)网站，澳新银行、澳洲联邦政府旗下的清洁能源融资公司和丹麦出口信贷机构EK提供了资金，约占建设成本的65%。

位于墨尔本的顾问公司SILC Group向国家电投提供财务顾问服务，King & Wood Mallesons担任法律顾问。澳新银行是西班牙桑坦德银行的财务顾问公司，Freehills提供法律顾问。

国家电投1月底时从IFM Investors Ltd获得等值25亿美元的12个月期过桥贷款，用于收购太平洋水电公司。中国建设银行提供了一半的贷款，西班牙桑坦德银行、中国银行、交投银行、工商银行、星展银行和法国兴业银行也都参贷。

据消息人士透露，那次收购完全由债务融资，银行信赖的是国家电投提供的母公司担保。太平洋水电公司旗下拥有19个风电和水电项目，分布在澳洲、智利和巴西，总装机容量为900兆瓦，另外还有1.8千兆瓦的项目处于开发之中。(完)