在电价形成机制、售电侧放开等方面将出台配套政策--中国发改委

路透北京4月17日 - 中国国家发展改革委周五就全国电力体制改革工作作出部署，表示将在电价形成机制、售电侧放开、市场平台建设、增量配电投资放开及分布式电源等方面制定出台配套政策，把改革工作落实到位。

据发改委召开的全国电力体制改革工作电视电话会议，发改委强调通过有序放开输配以外的竞争性环节电价，向社会资本放开配售电业务，放开公益性和调节性以外的发用电计划，推进交易机构相对独立、规范运行，进一步强化电力统筹规划。

会议称，要落实国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见，要在改革中保留必要的公益性调节性发用电计划，以确保居民生活、农业、公益性服务用电。要通过电网企业功能定位的调整，从内在机制上确保电网对可再生能源的公平开放，推进可再生能源的开发利用。

还要避免借改革的名义发展高耗能产业，使直接交易等改革探索变成降低高耗能企业成本的特殊政策；要通过改革加强输配电网的规划落实，及时协调输变电设施建设中存在的问题，推进城乡电网改造、优化配电网布局。

上月发布的新电改方案明确了此轮电改的主线，即按照管住中间、放开两头的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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