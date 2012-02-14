中国可望重启核电新建项目审批

中国央行称外商投资企业可以正常办理利润汇出--官方微博

路透北京2月28日 - 中国央行官方微博周二称，外商投资企业可以正常办理利润汇出。中国已实现经常项目可兑换，真实合规的经常性国际支付和转移，包括货物贸易、服务贸易及股息、红利等对外支付和转移，凭真实有效的交易单证直接到商业银行办理。