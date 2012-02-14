中国可望重启核电新建项目审批

调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比略有回落
路透上海2月28日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有回落。近期股市持续上涨后接近前期高点，市场需要新的上涨逻辑，基金经理普遍持谨慎观望态度。
路透北京2月14日电---《中国证券报》周二报导称，中国可望启动重启核电新建项目审批政策程序。之前在日本福岛发生核事故後，中国暂停核电新建项目审批。
国家能源局最新完成的《核电中长期发展调整规划》显示，到2020年全国核电装机目标为8,000万千瓦。
中国起初计划是，2020年全国核电装机容量达到4,000万千瓦。後来能源官员多次表示希望该目标上调至8,000万千瓦甚至更高，因中国要实现2020年可再生能源占一次能源消费比重达15%的目标任务艰巨。
目前中国在运行核电装机容量为1,190万千瓦，但受在建项目推动，最早到2015年核电装机容量可达4,100万千瓦。
去年3月日本核事故发生後，中国政府承诺要调整中长期核电装机目标。
业内人士称，如果新的《核安全规划》获得国务院批准，政府可能今年上半年就会重启核电新建项目审批。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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