中国五大发电集团1月亏损扩大至22.2亿元--报载

路透北京4月12日电---中国财政部首次公布五大发电集团运行情况数据显示,其盈利状况今年1月出现恶化.包含华能、国电等在内的五大发电集团当月亏损扩大至22.2亿元人民币,比去年同期增亏18.3亿元;同期资产负债率维持超过80%的高位.

证券时报周四援引该数据称,其中,五大发电集团1月火电亏损达28.1亿元,比去年同期增亏2.52亿元.去年12月则为盈利.

"发电量大幅减少,财务费用继续上涨,煤炭成本上升,致使五大发电企业电力业务板块亏损严重,从而导致整体利润大幅下滑."报导指出.

数据并显示,1月五大发电集团完成发电量1,799.21亿千瓦时,比去年同期降低8.26%;其中火电发电1,696.66亿千瓦时,比去年同期降低3.72%.

与此同时,燃煤成本继续上升.1月燃煤折标煤价768.53元/吨,比去年同期增加36.88元/吨,上涨5.04%.

另外,财务费用上涨迅速也成为发电企业亏损的重要原因之一.1月五大发电集团财务费用94.68亿元,同比增长32.6%.其中火电业务财务费用69.3亿元,同比增31.48%.

财政部历史数据显示,2011年五大发电集团实现利润185.6亿元,同比下降15.6%.利润下滑主要由於煤价持续高位运行导致火电业务巨额亏损,合并利润主要来自於水电、风电、煤炭等业务以及12月到位的各项政府性补助资金、土地处置收入和资本运作收益.

中国五大发电集团包括华能集团、大唐集团、中电投集团、华电集团和国电集团,分别是华能国际(0902.HK)(600011.SS)、大唐发电(0991.HK)(601991.SS)、中国电力(2380.HK)、华电国际(1071.HK)(600027.SS)和国电电力(600795.SS)的母公司.(完)

--发稿 苏丹; 审校 张喜良

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