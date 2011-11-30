中国未来电价或上涨0.1元/千瓦时

中国中央人民广播电台周二援引国家能源专家咨询委员会副主任周大地的说法称，中国未来一个时期电价或将综合上涨0.1元/千瓦时。报道未提及价格上涨何时生效。据中国电力企业联合会称，中国电价自2003年以来只上涨了32%，而同期煤炭成本却增加150%。路透