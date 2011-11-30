中国未来电价或上涨0.1元/千瓦时--报导

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京11月29日电---中国中央人民广播电台周二援引国家能源专家咨询委员会副主任周大地的说法称，中国未来一个时期电价或将综合上涨0.1元/千瓦时。
报导称电价上涨不会影响民众生活质量，只会遏制高能耗企业的发展。报导未提及价格上涨何时生效。
周大地说："总的看来，电价主要的负担还不是居民，还是属於工业，我们75-80%的电都是工业用，而工业里头很多都是高耗能、高耗电的这些行业在用。"
据中国电力企业联合会称，中国电价自2003年以来只上涨了32%，而同期煤炭成本却增加150%。中国电力企业联合会代表的是中国主要发电企业和电网运营商。
尽管电力、天然气和燃油的原料成本显着上涨，中国政府近年来并未大幅提高价格。政府担忧，价格快速上涨将进一步推高通胀，威胁社会稳定。
中国年均通胀水平在9月为6.1%，10月滑落至5.5%，引发外界关於能源价格可能上调的猜测。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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