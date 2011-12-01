香港《经济日报》：加电费限煤价 电力股惹憧憬

（12月1日）

加电费限煤价,电力股惹憧憬/余少文

A、B股急挫,累及国企指数又跌,幸好国指期指又在现货收市後被舞高至高水收市.更重要是中央昨日调整政策,先加电价和限煤价,後下调存款准率金率,国企似乎有救,尤其电力股明年业绩或可再发亮.人行突下调存准率.其实,美银减持建行後,仍有余货可随时减持,故前日传出有股东减持4亿股建行後,市场已猜测是美银所为,但也有指是淡马锡早前接货後减持,实行低买高估,因为有前科.

建行利淡因素在美银减持後,确实消除,加上信贷评级跟中国银行(3988.HK)齐获标准普尔上调至A,高於不少国际性银行,特别是人民银行昨晚突然下调0.5个百分点存款准备金率,踏出放水第一步,对於中国内银股而言是重大利好消息.过去多在周末或黄金周等假期出手不同,似乎推出颇急,也可能是今日公布的11月PMI数据不如人意所致.但最低限度为金融市场带来流动性,有利客户存款下跌中的内银股,从而增加放贷能力,及维持监管要求的75%贷存比率.

电价平均上调3分人民币.然而,中央昨日出招,除了下调存准率外,发改委亦上调销售电价和上网电价.其中销售电价全国平均每千瓦时上调3分人民币,燃煤电厂上网电价提高约2.6分人民币;同时限制明年合同煤价涨幅不超过5%,及秦皇岛等环渤海地区主要港口5,500大卡电煤平仓价最高不得超过每吨800元人民币;通过铁路、公路运输的电煤市场交易价格,不得超过煤炭生产经营企业2011年4月底的实际结算价格.而发改委会在电煤价格基本稳定後,才会解除这临时价格干预措施.

由於中国今年发电量持续上升,去年9月发电量升幅已放缓至单位数.但今年9月仍录得双位数,10月则升9%,也高於去年同期及第四季升幅,似显示淡季不淡现象,加上火电企业的毛利率去年开始持续滑落,若然中央再不出手,明年业绩有机会见红.故中央出手後,火电业务为主的华润电力(0836.HK)、华能国际(0902.HK)、大唐发电(0991.HK)、华电国际(1071.HK)、中国电力(2380.HK)等,前景有望再发亮.

上证跌近2,300资金放松及时/林瑞芬

欧央行应变能力逊联储局.欧债危机令欧洲银行所持区内主权债务成为毒资产,情况一如美国早前的次贷危机爆破一样,美资银行所持次贷一夜间成有毒资产.幸而联储局应变有方,据美国彭博市场杂志报导,美国大型银行於2007年至2009年,共计从美联储获得7.7万亿美元救援金,超过美国当年国内生产总值的一半,令当地银行得以在席卷全球的金融危机中存活.面对如此灾难式的债务海啸,美国能在框架以外使出非常规招数救市.回顾欧债危机的发展,这点是欧盟政治层所缺乏,才弄致如此田地.

龚方雄料准备金率降至18%.欧美债祸的连锁反应,席卷全球,新兴市场也难幸免,其中印度经济增长放缓到两年几以来最慢,截至今年9月底的季度,经济增长只有6.9%,比前季低0.8个百分点,多国公布的PMI均下跌.中国央行昨出其不意地下调存款准备金率0.5百分点,为近3年来首次,看来应对外围冷风的微调货币政策空间已打开,大型金融机构准备金率由21%降至20.5%,还要降多少?不妨参考龚方雄所言.据摩根大通亚太区董事总经理龚方雄前日在中国公开场合上表示,在全球经济迅速恶化的情况下,中国要放松政策宜早不宜迟.中国经济是一个以制造业为主的下游经济,商品资源对中国来讲是成本,如果全球经济不好,会把商品资源价压的很低,这是经济成长非常好的契机.在这种情况下存款准备金率至少从目前的21%下降到18%,如果存款准备金率下调,伴随而来的可能是一波好几年的大牛市,而不仅仅是反弹行情.

中国放水抗衡外围逆势.中国国市场流动资金面改善,但暂也不能确认外资因自身财困问题而撤资而对中国股市造成的余震.以昨日B股暴挫为例,不排除为欧债风暴已令欧、美市场流动性偏紧的延伸,也有可能因人民币贬值预期渐起,外资或有选择性地流走.总括现况,欧、美形势恶劣,中国政策须灵活应对,现已打开货币放松空间,对纾缓中国经济压力有帮助.恒指暂以守10月裂口区约17,200至17,500,但受限50天线18,600,暂以争持为主.

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