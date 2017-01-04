发改委出台输配电价定价办法 明确建立独立输配电价体系

路透北京1月4日 - 中国国家发展改革委周三出台输配电价定价办法，明确了建立独立输配电价体系，以提供输配电服务相关的资产、成本为基础，确定电网企业输配电业务准许收入，并分电压等级、分用户类别核定输配电价。

刊登在发改委官网的新闻稿称，办法按照准许成本加合理收益的原则，既明确规定了折旧费、运行维护费、有效资产、准许收益率等指标的核定原则和具体标准，又明确规定了不得计入输配电价定价范围的成本费用、资产，还规定了分电压等级、分用户类别输配电价的计算办法，提出了妥善处理政策性交叉补贴的初步思路。

办法引入激励性管制理念，建立对电网企业的激励和约束机制。一是实行费率上限管控，材料费、修理费、其他费用等高出上限部分不计入输配电价；二是强化投资约束机制，电网投资与电量增长、负荷增长、供电可靠性不匹配的成本费用暂不予纳入输配电价，抑制电网过度投资。

三是建立投资定期校核机制，防止电网企业虚报投资，当电网企业实际投资额低于规划投资额时，对差额投资对应的准许收入的70%予以扣减，反之，差额投资对应的准许收入不再上调。

四是建立成本节约分享机制，规定企业实际借款利率、线损率低于政府核定标准的，节约部分按1:1由企业和用户共同分享，调动企业降成本的积极性；五是建立与供电可靠性和服务质量挂钩的输配电价调整机制。当供电可靠率、服务质量等达不到规定标准的，相应扣减电网企业准许收入。

输配电价改革的目的之一，就是通过制定独立输配电价，推动电力市场交易。发改委网站刊登答记者问称，2016年电力市场交易规模又进一步扩大，初步测算，2016年电力直接交易将达7，000亿千瓦时，按每千瓦时降低6.4分钱测算，全年可降低用电费用450亿元。

据测算，2015年全国电力直接交易4,300亿千瓦时，按每千瓦时平均降低5分钱测算，减轻了用电成本215亿元。“2015年以来，通过输配电价改革、实施煤电价格联动、推进电力市场化交易等方式综合施策，已累计降低用电成本1,800亿元以上。”新闻稿称。

为平稳推进输配电价改革，定价办法还建立了平滑机制。监管周期内新增投资、电量变化较大的，应在监管周期内对准许收入和输配电价进行平滑处理；情况特殊的，可以平滑到下一周期。

根据办法的主要内容，发改委正在指导相关省级主管部门测算今年3月启动的12个省级电网输配电价，近期将陆续向社会公布。剩余14个省级电网输配电价正在进行成本监审，明年上半年将依据《办法》制定输配电价。

此次公布的办法是中国历史上第一个针对超大网络型自然垄断电网行业的定价办法。加上此前已颁布的《输配电定价成本监审办法》，标志着中国已初步建立起科学、规范、透明的电网输配电价监管框架体系。也为进一步深化电力体制改革创造了重要条件。

另据发改委发布的答记者问新闻稿称，根据煤电价格联动计算公式测算，2017年煤电标杆上网电价全国平均应上涨每千瓦时0.18分钱。由于联动机制规定，标杆上网电价调整水平不足每千瓦时0.20分钱时，当年不调整，调价金额纳入下一周期累计计算。据此，2017年1月1日全国煤电标杆上网电价将不作调整。（完）

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