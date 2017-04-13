中国将促违规项目及落后煤电机组退出 继续推京津冀电力试点--能源局

近半香港IT领导人已投资或拟投资自动化 高于全球比例--毕马威
路透香港5月24日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三发表最新调查显示，46%的香港IT领导人已投资或计划投资于数位化劳动、认知自动化或机器人自动化，而全球这一比例是34%。
路透北京4月13日 - 中国国家能源局称，今年将进一步强化市场秩序监管，加快推进电力市场建设和市场化交易，促使违规建设项目及落后煤电机组退出市场，并继续推进京津冀电力市场试点。
国家能源局网站周四援引2017年市场监管工作要点的通知称，今年要加强许可准入监管。严格落实防范和化解煤电产能过剩风险的各项政策措施，促使违规建设项目及落后煤电机组退出市场；积极参与售电侧改革工作，做好增量配电业务许可和后续监管工作。
通知并称，今年要加强电力价格成本和典型电网工程投资成效监管。对部分地区输配电价政策执行情况开展评估；开展跨省输电价格定价成本监审和价格审核等工作。
中国还要加强油气管网设施公平开放监管，深入开展油气管网设施公平开放监管调研，研究关键问题及对策措施；推动油气管网设施向第三方市场主体公平开放。
通知指出，中国今年要加快推进电力市场建设和市场化交易，开展跨区域省间可再生能源增量现货试点，指导广州电力交易中心开展“西电东送”电力市场化交易。研究探索电力中长期交易和电力现货交易相结合的市场机制，在具备条件的地区开展电力现货市场运行建模分析。（完）、
更多细节，请点选国家能源局网站(www.nea.gov.cn)
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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