电价下调及经济放缓将损及发电企业利润

记者 李千仪/沈以文 编译 隋芬/王翔琼

路透新加坡/香港10月23日 - 中国政府指示电价下调，加上中国经济脚步放缓，将会遏制中国发电企业今年的获利成长，唯有成本效益最高的业者可能免受冲击。

受到影响的企业包括华能电力(600011.SS)(0902.HK)、国电电力(600795.SS)与国投电力(600886.SS)在内。这些企业今年前九个月的获利增长达到两位数，因为主要发电燃料煤的价格跌至约四年低位。

其他像京能电力(600578.SS)、长源电力(000966.SZ)等企业，前九个月获利也取得增长。

但电力企业本月表示，煤价下跌也促使中国国家发改委发布通知，要求发电企业下调燃煤发电上网电价。

数家发电企业已表示2013年将损失掉部分利润，这其中包括了长源电力(000966.SZ)、宝新能源(000690.SZ)以及吉电股份(000875.SZ)。

2013年中国经济增速料为23年来最慢，这将加剧电力企业2013年获利所面临的压力。

国有企业中国大唐的上市子公司大唐国际(0991.HK)今年前九个月发电量已减少2%，公司归咎于经济放缓。

分析师表示，拥有高效技术，并能够利用风能或水力等可再生形式发电的电力企业，今年获利或能出现成长。

这其中包括中国最大上市发电商华能。根据汤森路透I/B/E/S访问的28名分析师，华能2013年净利料较上年增长一倍至110.4亿元人民币。

“虽然根据煤炭成本转嫁机制，年底前可能还会下调一次电价，但递增影响应该可以基本被煤炭价格下降及利用率提高所抵消，”摩根大通在报告中称。(完)

(审校 蔡美珍)

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