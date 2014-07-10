中国新电改方案初步起草完成 鼓励社会资本投资配电

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透上海7月10日 - 中国新电力体制改革方案呼之欲出，上海证券报周四报导，“深化电力体制改革若干意见”第一稿已起草完成，今后拟按市场属性定位电网企业功能，鼓励社会资本投资配电业务，意味着输配电分开正式提上改革日程。
新电改方案的另一核心内容为，确立电网企业新的盈利模式，电网企业不再以上网和销售电价差价作为收入来源，而是按照政府核定的输配电价收取电网费。而近日国家发改委体改司已再度召集相关单位开会讨论该稿。
报导引述知情人士指出，目前关于调度机构是否要调整仍在讨论，电网是否要拆分也在争议中。
报导并称，未来电改方案最终会以怎样面目出现尚难定论，但可以肯定的是，本轮电改较之12年前的那次电改力度大得多，改革的阻力则已然大减。因此，改革后出现各种结果皆有可能。
2002年，国务院下发《电力体制改革方案》，提出政企分开、厂网分开、主辅分离、输配分开、竞价上网的电力工业改革方向，要求打破垄断，引入竞争。但实际上这次改革其实只做到了厂网分离。(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。