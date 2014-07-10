中国新电改方案初步起草完成 鼓励社会资本投资配电

路透上海7月10日 - 中国新电力体制改革方案呼之欲出，上海证券报周四报导，“深化电力体制改革若干意见”第一稿已起草完成，今后拟按市场属性定位电网企业功能，鼓励社会资本投资配电业务，意味着输配电分开正式提上改革日程。

新电改方案的另一核心内容为，确立电网企业新的盈利模式，电网企业不再以上网和销售电价差价作为收入来源，而是按照政府核定的输配电价收取电网费。而近日国家发改委体改司已再度召集相关单位开会讨论该稿。

报导引述知情人士指出，目前关于调度机构是否要调整仍在讨论，电网是否要拆分也在争议中。

报导并称，未来电改方案最终会以怎样面目出现尚难定论，但可以肯定的是，本轮电改较之12年前的那次电改力度大得多，改革的阻力则已然大减。因此，改革后出现各种结果皆有可能。

2002年，国务院下发《电力体制改革方案》，提出政企分开、厂网分开、主辅分离、输配分开、竞价上网的电力工业改革方向，要求打破垄断，引入竞争。但实际上这次改革其实只做到了厂网分离。(完)

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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