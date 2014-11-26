中国新电改方案正式上报中央 确立电网企业新盈利模式--报载

路透上海11月26日 - 中国新电力体制改革稳步推进。上海证券报周三报导，新电改方案已正式上报中央，核心内容是确立电网企业新的盈利模式，不再以上网及销售电价差作为收入来源，而是按照政府核定的输配电价收取过网费。

报导指出，方案还提出放开配电侧和售电侧的增量部分，允许民间资本进入；将不拆分电网，调度也不独立。

“事实上，之前特高压工程获批的消息出来后，拆分电网就表明已不可能了。考虑到稳增长的压力比较大，电网仍将继续扮演维护经济平稳运行的关键角色。”报导引述中央智囊人士称。

研究显示，未来售电放开后，有三类公司可能加入竞争，包括从电网剥离出来的供电局、对人员和资产改制后成为单独的售电公司、五大发电集团以及做电力工程或设备的公司。

报导引述知情人士指出，因涉及复杂的成本核算，仅核定电价就需要一个过程。而核定完后原本要推“交易独立”，目前的方案只提到“交易平台相对独立”。另一方面，电网拆分暂无进展。

报导并称，未来电改方案最终会以怎样面目出现尚难定论，但可以肯定的是，本轮电改较之12年前的那次电改力度大得多，改革的阻力则已然大减。因此，改革后出现各种结果皆有可能。

2002年，国务院下发《电力体制改革方案》，提出政企分开、厂网分开、主辅分离、输配分开、竞价上网的电力工业改革方向，要求打破垄断，引入竞争。但实际上这次改革其实只做到了厂网分离。(完)

(发稿 吴芳; 审校 张喜良)

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