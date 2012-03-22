支持五大发电集团市场化融资--交易商协会

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透上海3月22日电---中国银行间市场交易商协会周四表示,为助发电企业缓解经营困难,交易商协会将积极开展产品创新,支持华能、大唐、华电、国电以及中国电力投资五大发电集团市场化融资.
刊登在交易商协会网站的新闻稿称,协会支持金融机构在发电企业的暂时困难期"雪中送炭",助力发电企业摆脱困境.
新闻稿并指出,近期一些电力企业的生产经营存在暂时困难,这些现象引起社会关注,宏观经济管理部门对缓解电力企业近期资金困难进行了专题研究.
"计划电"对垒"市场煤",让中国火电企业苦不堪言.但据中国最大发电商--华能国际电力(0902.HK)(600011.SS)周四透露,政府正考虑多种方案缓解煤电行业的经营困难,包括注入资本金或提供补助.
中国银行间市场交易商协会是由市场参与者自愿组成,包括银行间债券市场、同业拆借市场、外汇市场、票据市场和黄金市场在内的银行间市场自律组织.会员包括银行、信用社、保险公司、证券公司以及信用评级公司等.(完)
参看相关细节,请点选银行间交易商协会网站(www.nafmii.org.cn/Info/691190)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)