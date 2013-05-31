中国拟限制进口低质煤 五大电力集团提抗议

图为辽宁省沈阳市，一名男子骑车经过一家火力发电厂的冷却塔。 REUTERS/Stringer

路透上海5月30日 - 中国五大电力集团已经正式抗议政府拟议中的低热值煤炭进口限令，该限令增加了发电企业的成本，但发电企业的抗议会阻碍提振对国内煤炭需求的努力。

大型电力企业的火电业务刚刚扭亏为盈，过去五年中因煤炭价格飙升，这些发电企业的亏损严重。

中国华能集团、大唐集团、华电集团、国电集团和中电投集团反对国家能源局拟议中的低热值煤炭进口限令。一位要求匿名的电力集团消息人士透露，“ 我们已经和发改委上书抗议这个政策。我们电厂亏钱亏了那么长时间，怎么能眼巴巴的让煤老板遏制低热量煤进口，把我们的成本提高呢？”

中国政府陷于两难境地，一方面要在煤炭价格下跌之际，对国内煤炭开采企业施以援手，并限制使用高污染的低质煤炭，另一方面不得不顾及发电企业的关切，这些企业已因国家制定的居民生活用电价格过低而蒙受损失。

中国2012年共进口了5,500万吨低品质煤炭，这些煤炭主要来自印度尼西亚。

五大电力集团和发改委均未予置评。

集团内部消息人士称，五大电力集团抱怨道，如果这一提议被采纳，那么将扰乱市场、推升煤炭价格，而对保护环境不会有什么作用。

提议的进口限令已导致这些能源公司上市部分的股价暴跌。华能国际(0902.HK)和大唐发电(0991.HK)自5月20日以来已分别跌去10%和13&，而同期大盘跌幅为4.3%。

国家能源局提出了进口限令，而此前煤矿业曾游说中国政府能保护踯躅不前的该行业。

根据路透获得的国家能源局文件，此次提议是禁止进口每千克释放4,540千卡以下、含硫量高于1%以及灰分大于25%的热煤。

该提议还寻求提高中国煤炭交易商的许可要求，包括最低注册资本金在5,000万元人民币(816万美元)。他们在过去三年进口煤炭量应超过100万吨。

第二位消息人士称，五大电力集团在抗议中表示，此举会迫使许多煤炭交易商停业，不利于市场竞争并推高煤炭价格。

**对贸易关系会造成何种影响？**

经济增长降温、新矿开始投产、水电站发电量高企以及进口大幅增加，已经打压国内煤价跌至近四年低位，致使一些煤炭企业陷入亏损并减产。

煤企因而游说政府部门希望限制煤炭进口。低质煤炭成为目标，因为这些企业出产的很大一部分都是低质煤炭。

中国2012年共进口约2.9亿吨煤炭，国内总产量为36亿吨。

尚不清楚政府将何时就拟议中的提案作出最终决定。业内消息人士称，国家发改委或需要与商务部协商，因为这可能影响到中国与印尼的贸易关系。

另外，许多沿海发电厂已经与印尼煤矿商签署长期供应协议，禁令或将迫使他们不得不违反合同。

专家们表示，中国政府希望2015年前将国内煤炭产量限制在39亿吨，从2010年开始就一直鼓励进口，这项提案与保护自身资源的大目标相悖。

“目前的经济衰退可能是一个煤炭行业整合的催化剂。这也符合政府的十二五规划，要整合分散过剩行业和淘汰落后产能，”一位拒绝置名的煤炭行业分析师说。(完)

(编译 张荻/石冠兰/王兴亚; 审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。