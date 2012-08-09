中国7月PPI同比下降2.9%--统计局

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
(以下为中国国家统计局周四公布的2012年7月份工业生产者出厂价格(PPI)变动情况新闻稿全文)
2012年7月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.9%，环比下降0.8%。工业生产者购进价格同比下降3.4%，环比下降0.8%。1—7月平均，工业生产者出厂价格同比下降1.0%，工业生产者购进价格同比下降0.8%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降3.9%，其中，采掘工业价格下降6.2%，原材料工业价格下降4.5%，加工工业价格下降3.4%。生活资料价格同比上涨0.4%，其中，食品价格上涨0.8%，衣着价格上涨1.9%，一般日用品价格上涨0.6%，耐用消费品价格下降1.2%。
工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比下降9.1%，黑色金属材料类价格下降7.7%，化工原料类价格下降6.0%，燃料动力类价格下降1.7%，木材及纸浆类价格下降0.1%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料出厂价格环比下降1.0%，其中，采掘工业价格下降3.7%，原材料工业价格下降1.5%，加工工业价格下降0.5%。生活资料价格持平（涨跌幅度为0），其中，食品、衣着和耐用消费品价格均持平，一般日用品价格下降0.1%。
工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格环比下降0.4%，黑色金属材料类价格下降1.0%，化工原料类价格下降1.1%，燃料动力类价格下降2.2%。(完)
--整理 赵红梅; 审校 曾祥进
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德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
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