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中国财经 | 2012年 10月 15日 星期一 10:00 BJT

中国9月PPI同比降3.6%--国家统计局

(以下是中国国家统计局周一公布的"2012年9月份工业生产者价格(PPI)变动情况"新闻稿全文)

2012年9月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%，环比下降0.1%。工业生产者购进价格同比下降4.1%，环比上涨0.1%。1—9月平均，工业生产者出厂价格同比下降1.5%，工业生产者购进价格同比下降1.5%。

一、工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降4.7%，其中，采掘工业价格下降7.8%，原材料工业价格下降5.0%，加工工业价格下降4.2%。生活资料价格同比上涨0.1%，其中，食品价格上涨0.3%，衣着价格上涨1.6%，一般日用品价格上涨0.3%，耐用消费品价格下降1.1%。

工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降12.0%，有色金属材料及电线类价格下降8.3%，化工原料类价格下降6.5%，建筑材料及非金属类价格下降2.6%，燃料动力类价格下降1.8%。

二、工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料出厂价格环比下降0.1%，其中，采掘工业价格上涨0.4%，原材料工业价格上涨0.3%，加工工业价格下降0.4%。生活资料价格上涨0.2%，其中，食品价格上涨0.4%，衣着和一般日用品价格均上涨0.2%，耐用消费品价格下降0.1%。

工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格环比上涨1.4%，农副产品类价格上涨0.9%，燃料动力类价格上涨0.7%，黑色金属材料类价格下降2.2%，纺织原料类价格下降0.2%。(完)

--整理 李文科; 审校 张喜良

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