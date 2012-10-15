中国9月PPI同比降3.6%--国家统计局

人民币中间价定价机制微调 缩减一篮子货币汇率计算时段--消息
路透北京2月20日 - 三位消息人士周一透露，中国外汇交易中心从今日起对人民币兑美元中间价定价机制进行微调，缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午4:30开始计算到早上7:30，以更好反应市场变化，亦可防止日内投机“中间价模型和收盘价价差”行为。
(以下是中国国家统计局周一公布的"2012年9月份工业生产者价格(PPI)变动情况"新闻稿全文)
2012年9月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%，环比下降0.1%。工业生产者购进价格同比下降4.1%，环比上涨0.1%。1—9月平均，工业生产者出厂价格同比下降1.5%，工业生产者购进价格同比下降1.5%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降4.7%，其中，采掘工业价格下降7.8%，原材料工业价格下降5.0%，加工工业价格下降4.2%。生活资料价格同比上涨0.1%，其中，食品价格上涨0.3%，衣着价格上涨1.6%，一般日用品价格上涨0.3%，耐用消费品价格下降1.1%。
工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降12.0%，有色金属材料及电线类价格下降8.3%，化工原料类价格下降6.5%，建筑材料及非金属类价格下降2.6%，燃料动力类价格下降1.8%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料出厂价格环比下降0.1%，其中，采掘工业价格上涨0.4%，原材料工业价格上涨0.3%，加工工业价格下降0.4%。生活资料价格上涨0.2%，其中，食品价格上涨0.4%，衣着和一般日用品价格均上涨0.2%，耐用消费品价格下降0.1%。
工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格环比上涨1.4%，农副产品类价格上涨0.9%，燃料动力类价格上涨0.7%，黑色金属材料类价格下降2.2%，纺织原料类价格下降0.2%。(完)
--整理 李文科; 审校 张喜良
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