中国下半年仍需关注PPI通缩和债务违约两大风险--交行

路透北京7月3日 - 在中国政府系列稳增长政策作用下，近期部分宏观数据有所好转，经济开始出现企稳迹象。但交通银行(601328.SS)报告认为，在经济下行压力仍然存在的背景下，下半年中国经济仍需关注工业与制造业领域的“通缩”和债务违约两大风险。

交行金融研究中心在下半年经济金融形势展望报告中并表示，人民币汇率缺乏趋势性贬值的基础，总体判断下半年将在双向波动中基本保持稳定，或许会有小幅升值压力。

“工业与制造业领域的‘通缩’风险要引起关注。目前工业领域产能过剩压力仍然较大，下半年国内需求也难以大幅度回升，不排除持续时间会超出上一轮通缩的可能性。”交行首席经济学家连平称。

他并指出，PPI通缩的持续，必将对未来工业增加值及固定资产投资形成进一步的压力，进而拖累整个经济增长。

国家统计局此前数据显示，5月PPI（工业生产者出厂价格指数）同比下降1.4%，连续27个月负增长但降幅持续收窄。交行预计下半年PPI同比增速可能弱势抬升至0.1%左右，全年约为-1.5%。

浏览CPI和PPI图表，请点选 link.reuters.com/wed99v

交行认为需要关注的另一大风险则是债务违约风险。报告称，一方面要关注以信托为代表的表外融资兑付风险，可能演化为一定规模的违约风险；另一方面，要关注企业间的联保联贷引发的，因单一企业资金链断裂影响到整个联保小组的状况，进而影响地区金融稳定的风险。

据交行统计，今年全国信托到期量约5万亿元人民币，同比增幅超过50%。连平认为，在这其中，相比基建信托，房地产信托违约的可能性相对较大。

“我们不认为当前经济运行存在系统性风险，以上两个风险目前看仍是散发性的。但不容忽视的是这两个风险是会相互影响的，要防止它们之间发生共振，形成合力，从而对经济产生太大的负面冲击。”他说。

**人民币难以持续性贬值**

交行报告并称，尽管年初以来人民币兑美元即期汇率CNY=CFXS下跌超过3%，然而趋势性贬值缺乏基础，当前汇率政策思路是完善人民币汇率形成机制，加大市场供求决定汇率的力度，人民币汇率在均衡合理水平上双向波动幅度加大将成为常态。

连平表示，虽然中国进出口有所放缓，但应该说其增速还是偏高的，这种增长的状态首先是不支持人民币持续贬值的。如果把汇率和经济运行态势放在一起分析就会发现，贬值压力比较大的时候往往是在经济增速出现大幅回落压力的阶段。

此外，报告还认为，货物贸易仍将保持较大规模的顺差，特别是前五月对美贸易顺差774亿美元，占贸易顺差总额的108.6%，并呈持续扩大趋势，中美贸易巨大失衡将封杀人民币兑美元持续贬值的可能。

“外汇占款新增较多，加上大量难以计入统计的境内外银行的外汇存款，在经济企稳明朗时这部分资金结汇意愿增强，将促进人民币坚挺。下半年人民币汇率止跌的可能性较大，或许会有小幅升值压力。”报告表示。交行预计年末人民币兑美元中间价在6.1-6.15元区间。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。