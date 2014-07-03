中国下半年仍需关注PPI通缩和债务违约两大风险--交行

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京7月3日 - 在中国政府系列稳增长政策作用下，近期部分宏观数据有所好转，经济开始出现企稳迹象。但交通银行(601328.SS)报告认为，在经济下行压力仍然存在的背景下，下半年中国经济仍需关注工业与制造业领域的“通缩”和债务违约两大风险。
交行金融研究中心在下半年经济金融形势展望报告中并表示，人民币汇率缺乏趋势性贬值的基础，总体判断下半年将在双向波动中基本保持稳定，或许会有小幅升值压力。
“工业与制造业领域的‘通缩’风险要引起关注。目前工业领域产能过剩压力仍然较大，下半年国内需求也难以大幅度回升，不排除持续时间会超出上一轮通缩的可能性。”交行首席经济学家连平称。
他并指出，PPI通缩的持续，必将对未来工业增加值及固定资产投资形成进一步的压力，进而拖累整个经济增长。
国家统计局此前数据显示，5月PPI（工业生产者出厂价格指数）同比下降1.4%，连续27个月负增长但降幅持续收窄。交行预计下半年PPI同比增速可能弱势抬升至0.1%左右，全年约为-1.5%。
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交行认为需要关注的另一大风险则是债务违约风险。报告称，一方面要关注以信托为代表的表外融资兑付风险，可能演化为一定规模的违约风险；另一方面，要关注企业间的联保联贷引发的，因单一企业资金链断裂影响到整个联保小组的状况，进而影响地区金融稳定的风险。
据交行统计，今年全国信托到期量约5万亿元人民币，同比增幅超过50%。连平认为，在这其中，相比基建信托，房地产信托违约的可能性相对较大。
“我们不认为当前经济运行存在系统性风险，以上两个风险目前看仍是散发性的。但不容忽视的是这两个风险是会相互影响的，要防止它们之间发生共振，形成合力，从而对经济产生太大的负面冲击。”他说。
**人民币难以持续性贬值**
交行报告并称，尽管年初以来人民币兑美元即期汇率CNY=CFXS下跌超过3%，然而趋势性贬值缺乏基础，当前汇率政策思路是完善人民币汇率形成机制，加大市场供求决定汇率的力度，人民币汇率在均衡合理水平上双向波动幅度加大将成为常态。
连平表示，虽然中国进出口有所放缓，但应该说其增速还是偏高的，这种增长的状态首先是不支持人民币持续贬值的。如果把汇率和经济运行态势放在一起分析就会发现，贬值压力比较大的时候往往是在经济增速出现大幅回落压力的阶段。
此外，报告还认为，货物贸易仍将保持较大规模的顺差，特别是前五月对美贸易顺差774亿美元，占贸易顺差总额的108.6%，并呈持续扩大趋势，中美贸易巨大失衡将封杀人民币兑美元持续贬值的可能。
“外汇占款新增较多，加上大量难以计入统计的境内外银行的外汇存款，在经济企稳明朗时这部分资金结汇意愿增强，将促进人民币坚挺。下半年人民币汇率止跌的可能性较大，或许会有小幅升值压力。”报告表示。交行预计年末人民币兑美元中间价在6.1-6.15元区间。（完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
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