10月PPI同比下降2.8%--国家统计局

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
(以下是国家统计局周五公布的"2012年10月份工业生产者价格(PPI)变动情况"新闻稿全文)
2012年10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.8%，环比上涨0.2%。工业生产者购进价格同比下降3.3%，环比上涨0.1%。1—10月平均，工业生产者出厂价格同比下降1.6%，工业生产者购进价格同比下降1.7%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降3.7%，其中，采掘工业价格下降6.4%，原材料工业价格下降3.4%，加工工业价格下降3.5%。生活资料价格同比上涨0.2%，其中，食品价格上涨0.3%，衣着价格上涨1.6%，一般日用品价格上涨0.5%，耐用消费品价格下降1.0%。
工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降11.4%，化工原料类价格下降5.7%，有色金属材料及电线类价格下降3.1%，纺织原料类价格下降2.2%，燃料动力类价格下降1.5%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料出厂价格环比上涨0.2%，其中，采掘工业价格上涨0.7%，原材料工业价格上涨0.5%，加工工业价格持平（涨跌幅度为0）。生活资料价格上涨0.1%，其中，食品和一般日用品价格均持平（涨跌幅度为0），衣着和耐用消费品价格均上涨0.1%。
工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格环比上涨0.9%，有色金属材料及电线类价格上涨0.5%，化工原料类价格上涨0.4%，燃料动力类价格上涨0.1%，木材及纸浆类价格下降0.2%，黑色金属材料类和农副产品类价格均下降0.1%。(完)
--整理 宿泱韫;审校 杨淑祯
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