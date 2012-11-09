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中国财经 | 2012年 11月 9日 星期五 10:00 BJT

10月PPI同比下降2.8%--国家统计局

(以下是国家统计局周五公布的"2012年10月份工业生产者价格(PPI)变动情况"新闻稿全文)

2012年10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.8%，环比上涨0.2%。工业生产者购进价格同比下降3.3%，环比上涨0.1%。1—10月平均，工业生产者出厂价格同比下降1.6%，工业生产者购进价格同比下降1.7%。

一、工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降3.7%，其中，采掘工业价格下降6.4%，原材料工业价格下降3.4%，加工工业价格下降3.5%。生活资料价格同比上涨0.2%，其中，食品价格上涨0.3%，衣着价格上涨1.6%，一般日用品价格上涨0.5%，耐用消费品价格下降1.0%。

工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降11.4%，化工原料类价格下降5.7%，有色金属材料及电线类价格下降3.1%，纺织原料类价格下降2.2%，燃料动力类价格下降1.5%。

二、工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料出厂价格环比上涨0.2%，其中，采掘工业价格上涨0.7%，原材料工业价格上涨0.5%，加工工业价格持平（涨跌幅度为0）。生活资料价格上涨0.1%，其中，食品和一般日用品价格均持平（涨跌幅度为0），衣着和耐用消费品价格均上涨0.1%。

工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格环比上涨0.9%，有色金属材料及电线类价格上涨0.5%，化工原料类价格上涨0.4%，燃料动力类价格上涨0.1%，木材及纸浆类价格下降0.2%，黑色金属材料类和农副产品类价格均下降0.1%。(完)

--整理 宿泱韫;审校 杨淑祯

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