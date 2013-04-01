中金下调中国全年PPI增速预估至负值

路透北京4月1日 - 中金公司最新发布研报称，中国工业生产者出厂价格指数(PPI)已连续六个季度低迷，为过去十年罕见，反映当前总需求复苏动力仍然较弱，并预计PPI同比全年转正存在一定困难，将全年增速预测从此前的0.7%下调至-0.1%。

中金分析称，1-2月固定资产投资增速、出口增速和工业企业利润增速均显着上升，显示出经济在去年四季度回升的基础上继续向好。但是，PPI的持续疲弱则给经济的复苏前景投下一丝阴影。

“PPI的下跌，反映出当前总需求相对于供给而言仍然较弱。”中金指出，PPI的疲弱走势，对今年的宏观经济有两大影响：其一，企业的再库存力度可能较弱，由于全年PPI的回升较慢，实际利率回落的过程也将比较缓慢，将抑制再库存的力度；其次，PPI的疲弱预示着今年的通胀压力不大，对CPI通胀有缓解作用。

中国PPI自去年3月同比下跌以来，已连续近一年处于负值，2月同比降1.6%；而在2011年中，PPI同比涨幅还一度高达7.5%。

中金认为，今年年初以来，固定资产投资增速虽有所回升，但动力主要来自房地产投资和政府主导的基础设施投资，政策的刺激并没有带动房地产以外的私人部门投资增速加快；1-2月出口增速虽然大幅上升，但是与当期实际出口需求联系更为紧密的出口交货值增速则较去年年底显着回落，预示着海关的亮丽出口数据可能只是昙花一现。

“我们预计2013年中国经济和海外经济都是温和复苏，国内PPI难以出现2009年那样的大幅反弹，缓慢上涨的可能性更大。”

该投行预计，受房地产销售大幅增长带动，一季度GDP同比增速将较去年四季度有所回升，至8.1%，但工业生产仍然偏弱。且由于近期PPI走势低于中金此前判断，故将PPI同比转正的预测时间从二季度调至三季度。其中3月PPI同比预计下降2%。

交通银行也在报告中指出，短期内PPI面临输入性紧缩与弱需求的双重压力。但该行对PPI的预期略为乐观，认为美国经济有所企稳、国内需求将逐步转好、国内外流动性较为宽松等因素将使得PPI仍处于上行通道，同比增速由负转正的时点可能在今年年中。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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