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中国财经 | 2016年 10月 20日 星期四 18:05 BJT

中国未来几月PPI同比将保持正增长--统计局发言人

路透北京10月20日 - 中国国家统计局发言人盛来运周四表示，中国工业生产者出厂价格指数(PPI)未来几月将继续同比正增长。

他还表示，对于中国经济增速是否已触底还不能下定论。2017年经济将面临不确定因素，但增速可能平稳。

中国9月PPI同比上涨0.1%，为近五年来首次。（完）

(发稿 药朝清；编译 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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