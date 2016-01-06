中国建筑获上海青浦城镇化PPP项目 近期投资额约120亿元

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海1月6日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周二晚间公告称，旗下子公司已获得上海青浦区新型城镇化综合开发项目，这是上海首个实施的新型城镇化PPP（政府与社会资本合作）项目，近期投资约120亿元人民币。
公告称，该项目由中国建筑下属中建第八工程局和中建方程投资公司具体负责，合作周期为10年，按一体设计、分阶段分步骤实施，首批项目包括731亩的城中村改造工程、20多平方公里的美丽河湖建设计划，以及公交枢纽等10多个子项目的建设。
国家发改委此前已向社会推介两批PPP项目，发改委PPP项目库总计包含2,125个项目、总投资3.5万亿元。而财政部上月宣布，今年起对PPP项目实施以奖代补政策，投资规模3亿元以下的项目奖励300万元，3-10亿元项目奖励500万元，10亿元以上项目奖励800万元，执行期暂定三年。
中国建筑周二收报6.03元，过去一个月累计下跌7.37%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。