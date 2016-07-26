中国加快PPP条例起草工作 鼓励社会资本大胆投资--财政部副部长

路透北京7月26日 - 中国财政部副部长史耀斌最新表示，政府和社会资本合作项目（PPP）既是公共服务供给机制的重大创新，也是当前形势下拉动民间投资和经济增长的重要举措之一，要加快PPP条例起草相关工作，鼓励社会资本大胆投资。

财政部金融司网站周二刊登新闻稿称，史耀斌上周六在成都带队对四川省PPP工作开展调研督导，他强调当前做好PPP工作要靠“法”、“规范”。史耀斌兼任财政部PPP工作领导小组组长。

他指出，国务院常务会议已明确由国务院法制办会同财政部、发改委等有关部门，加快PPP条例起草相关工作，解决当前最突出的问题，消除社会资本后顾之忧，鼓励社会资本大胆投资。

“PPP不是简单的融资工具，不能将其仅作为投融资方式，政府要在全生命周期内参与管理，将绩效考评作为政府支付对价的依据，杜绝固定回报、明股实债的‘假PPP’项目。”史耀斌称。

他表示，财政部将积极研究在资金安排上，对公共服务领域采用PPP模式建设的项目给予倾斜，进一步激发社会资本参与积极性，放大财政资金杠杆效应。各级财政部门要进一步转变财政支持方式，将一定比例的资金用于PPP项目建设。

同时，财政部将积极协调世界银行等国际组织加大对PPP项目的支持力度，充分发挥国际组织贷款期限长、利率低、增信能力强的资源优势，在解决项目融资需求的同时降低融资成本。

在政府和社会资本合作的PPP模式加速趋势下，PPP有望成为提高民间投资积极性的重要抓手。目前地方政府推动PPP项目的积极性普遍较高，中央层面推进PPP项目的步伐也在加快。（完）